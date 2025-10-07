朝ドラ『ばけばけ』出演の倉沢杏菜、ドラマ初主演決定 “裏アカ持ちの社畜OL”熱演
俳優の倉沢杏菜が、14日放送の日本テレビ系ドラマ『君のスマホを見てみたら』（深0：59〜深1：29※関東ローカル）で主演を務めることが7日、発表された。同作がドラマ初主演となる倉沢は、次々に起こる不可解な出来事に翻弄（ほんろう）される主人公・高橋優香を演じる。
【写真】鳥居みゆきが母役！倉沢杏菜との”親子”ショット
今作は、新感覚スマホホラーサスペンスドラマ。満たされない生活の中、SNSの裏アカウントに、表には出せない本音をつづることだけが心の支えの毎日を送っていた主人公・優香が、アカウントを乗っ取られたことをきっかけに人生が大きく動き出す。乗っ取られたアカウントでのSNS投稿で、さえない日常は一変。SNSに現れた“完璧な私”によって誰もが羨む“人気者”の人生を手に入れたかにみえた主人公だが、脚光を浴びるほどに、周囲では奇妙な事件や事故が起こり始める。
優香のアカウントを乗っ取った犯人は一体誰なのか。優香に理想の人生を提供する、“乗っ取り”アカウントは、救いの神か、それとも死への案内人なのか。物語のすべてがスマホの画面のみで進行する新感覚ドラマとなる。
優香を演じる倉沢は、2022年にオーディションに合格し、2023年に日本テレビ『ZIP!』で放送された『パパとなっちゃんのお弁当』でドラマデビュー。持ち前の感受性と表現力の高さが広い年代から支持され、2024年9月に大河ドラマ『光る君へ』で藤原妍子役を演じた際には、年上の東宮に不満を抱く演技が視聴者の注目を集め話題となった。現在放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』への出演のほか、2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』への出演も決定するなど、今、最も注目される若手俳優のひとりである。
これまでは明るく快活、天真爛漫（らんまん）な役柄を演じることが多かった倉沢が、今回は“裏アカ持ちの社畜OL”という闇を抱えた主人公に挑戦。喜び、怒り、嫉妬、虚栄、恋、罪悪感など、感情の七変化を見せる。
優香の人生に大きな影響を与える人物として、ダンス＆ボーカルグループ・BALLISTIK BOYZの砂田将宏の出演が決定。さらに、優香の母親役は、鳥居みゆきが務める。
