岩本照、藤原丈一郎と縛られピンチ 『恋する警護24時 season2』アクション満載予告が公開
Snow Manの岩本照が主演、ヒロインを白石麻衣が務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』（17日スタート／毎週金曜 後11：15）から、岩本演じる主人公・北沢辰之助にフォーカスを当てた、迫力満点の予告動画が公開された。
【写真】オーラ抜群！前作に引き続き主題歌を担当するSnow Man
2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された『恋する警護24時』の続編。恋も事件も放送時間もスケールアップしてこの秋、金曜ナイトドラマで復活する。 season2では会社の事業拡大に伴い、無骨なボディガード・辰之助（岩本）は新警護チームと共に再始動。しかし、新メンバーも加わって大きくなった警護チームはなかなか足並みがそろわないうえに、辰之助は新たなバディ・三雲千早（成海璃子）と事あるごとに衝突し…チーム連携が必須の任務遂行は前途多難。
さらに、弁護士・岸村里夏（白石麻衣）がイギリス・ロンドンに留学することになり、辰之助と里夏は8時間という時差のある遠距離恋愛に突入。恋に警護に、数々の試練が辰之助を待ち受けることに。
今回公開された30秒の新予告動画は、辰之助が新たな仲間と対峙する姿や恋のお相手である弁護士・里夏との思わず笑顔になるキュンシーンなど、辰之助のさまざまな表情が見どころに。中でも注目なのは、season1からより一層パワーアップした辰之助のアクションシーン。
謎の覆面集団との華麗なアクションやボディガード仲間である原湊（藤原丈一郎）と背中合わせに縛られ、ピンチに陥（おちい）る様子などを、放送に先駆けてたっぷり届ける。さらに新メンバーとの関係性も見えてくる事で、辰之助の魅力はもちろん、ミステリアスな雰囲気が漂う映像にワクワク＆ドキドキさせられる内容となっている。
