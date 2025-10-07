『ばけばけ』お見合い結果が告げられる 第8回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第8回（8日）の場面カットが公開されている。
【写真多数】豪華キャスト32人を紹介！高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら
前回は、早く結婚したいと焦るトキ（高石あかり）しかし、工場ではせん（安達木乃）に続き、チヨ（倉沢杏菜）の結婚も恋占い通りに決まってしまう。絶望するトキを見かね、工場の社長であり親戚の雨清水傳（堤真一）は、トキを励ます”ランデブー”に誘うのだった。そしてついに、傳とタエ（北川景子）によって、トキのお見合いが決まる。果たして、トキのお見合い、貧乏脱出大作戦はうまくいくのか？
今回は、ついに貧乏脱出のチャンス！はじめてのお見合いに挑む、トキ（高石あかり）。司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）、仲人の傳（堤真一）とタエ（北川景子）に見守られ、お見合い相手である元士族の商人・中村守道（酒井大成）と対面。2人はいい雰囲気に。帰宅後、夕食の場で感慨にふける松野家一同。そして告げられる、お見合いの結果はどうなるのか？
【写真多数】豪華キャスト32人を紹介！高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら
前回は、早く結婚したいと焦るトキ（高石あかり）しかし、工場ではせん（安達木乃）に続き、チヨ（倉沢杏菜）の結婚も恋占い通りに決まってしまう。絶望するトキを見かね、工場の社長であり親戚の雨清水傳（堤真一）は、トキを励ます”ランデブー”に誘うのだった。そしてついに、傳とタエ（北川景子）によって、トキのお見合いが決まる。果たして、トキのお見合い、貧乏脱出大作戦はうまくいくのか？