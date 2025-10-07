『timeleszの時間ですよ』第2弾で初のゴールデンSP “時間”テーマに体を張ったチャレンジ
8人組グループ・timeleszが出演するTBS系バラエティー特番『timeleszの時間ですよ』第2弾が、13日午後9時30分から放送されることが決定した。今年6月に、timeleszの同局プライム帯での初冠番組として放送。早くも決定した第2弾では、初のゴールデンSPとして“時間”をテーマにしたあらゆる企画に、timeleszが体を張ってチャレンジする。
【ライブカット】現体制アリーナツアーで一体感あるステージ
さまざまな“気になる時間”を調査し、〇秒よりハイorローかを当てる企画。timeleszのメンバーが街中にいたらどのくらいの時間で気付かれるのかを調査する「こんなところに（!?）街中timelesz」や、「アーティストのロングトーンの秒数は？」などのクイズにtimeleszが挑戦。スタジオでは、メンバーが体を張って調査する企画も展開する。
“見た目は7秒で決まる”という法則がある通り、「芸能界で成功するには見極め力が大事！」ということでtimeleszが本物を見極めるゲームに挑戦。「10人の子供のお母さん」など、timeleszは７秒で見極めることができるのか！？さらに、スペシャルゲストなども追って情報解禁される予定だ。
またTVer（ティーバー）およびTBS FREEでは、この度、『timeleszの時間ですよ』の過去放送回をきょう7日から無料配信する。
