東京ディズニーリゾートから、“ディズニー・クリスマス2025”にあわせ「くまのプーさん」の新作グッズが登場！

2025年11月10日より、もこもこのフードが付いた、あたたかな冬のコート姿がかわいいぬいぐるみとぬいぐるみバッジが発売されます。

寒い季節のお出かけに一緒に連れて行きたくなる、愛らしいデザインが魅力です。

東京ディズニーリゾート グッズ「くまのプーさん ぬいぐるみ／ぬいぐるみバッジ」

発売日：2025年11月10日(月)

販売店舗：

東京ディズニーランド／ワールドバザール「ディズニー&カンパニー」

東京ディズニーシー／メディテレーニアンハーバー「エンポーリオ」

東京ディズニーリゾートに、冬のお出かけにぴったりの「くまのプーさん」グッズが登場。

ふわふわの白いファーがアクセントになった、おしゃれなダッフルコートを着ています。

耳付きのフードをすっぽりとかぶった姿は、思わず抱きしめたくなるかわいさです。

チェック柄のポケットや、ころんと赤いボタンなど、衣装のディテールにもこだわったデザインです。

ぬいぐるみ

価格：4,500円

お部屋のソファやベッドに飾りたい、大きめサイズのぬいぐるみ。

お座りポーズで、冬の装いを楽しんでいるような「くまのプーさん」の姿に癒やされます。

首元の大きなリボンのようなファーが、デザインのポイントになっています。

ぬいぐるみバッジ

価格：2,300円

ボールチェーン付きで、バッグなどに付けて持ち歩けるぬいぐるみバッジ。

ぬいぐるみとおそろいの冬コーデで、少し小さなサイズ感がとってもキュート。

いつでもどこでも、「くまのプーさん」と一緒にお出かけが楽しめます。

ふわふわもこもこの冬服に身を包んだ、愛らしい「くまのプーさん」のぬいぐるみとぬいぐるみバッジ。

自分用にはもちろん、冬のギフトとしても喜ばれること間違いなしのグッズです。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”「くまのプーさん」ぬいぐるみの紹介でした。

© Disney. Based on the “Winnie The Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

