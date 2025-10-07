もこもこフードがかわいい！東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”「くまのプーさん」ぬいぐるみ
東京ディズニーリゾートから、“ディズニー・クリスマス2025”にあわせ「くまのプーさん」の新作グッズが登場！
2025年11月10日より、もこもこのフードが付いた、あたたかな冬のコート姿がかわいいぬいぐるみとぬいぐるみバッジが発売されます。
寒い季節のお出かけに一緒に連れて行きたくなる、愛らしいデザインが魅力です。
東京ディズニーリゾート グッズ「くまのプーさん ぬいぐるみ／ぬいぐるみバッジ」
発売日：2025年11月10日(月)
販売店舗：
東京ディズニーランド／ワールドバザール「ディズニー&カンパニー」
東京ディズニーシー／メディテレーニアンハーバー「エンポーリオ」
東京ディズニーリゾートに、冬のお出かけにぴったりの「くまのプーさん」グッズが登場。
ふわふわの白いファーがアクセントになった、おしゃれなダッフルコートを着ています。
耳付きのフードをすっぽりとかぶった姿は、思わず抱きしめたくなるかわいさです。
チェック柄のポケットや、ころんと赤いボタンなど、衣装のディテールにもこだわったデザインです。
ぬいぐるみ
価格：4,500円
お部屋のソファやベッドに飾りたい、大きめサイズのぬいぐるみ。
お座りポーズで、冬の装いを楽しんでいるような「くまのプーさん」の姿に癒やされます。
首元の大きなリボンのようなファーが、デザインのポイントになっています。
ぬいぐるみバッジ
価格：2,300円
ボールチェーン付きで、バッグなどに付けて持ち歩けるぬいぐるみバッジ。
ぬいぐるみとおそろいの冬コーデで、少し小さなサイズ感がとってもキュート。
いつでもどこでも、「くまのプーさん」と一緒にお出かけが楽しめます。
ふわふわもこもこの冬服に身を包んだ、愛らしい「くまのプーさん」のぬいぐるみとぬいぐるみバッジ。
自分用にはもちろん、冬のギフトとしても喜ばれること間違いなしのグッズです。
東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”「くまのプーさん」ぬいぐるみの紹介でした。
続きを見る
東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”はこちらで詳しく紹介しています。
© Disney. Based on the “Winnie The Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post もこもこフードがかわいい！東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”「くまのプーさん」ぬいぐるみ appeared first on Dtimes.