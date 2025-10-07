ワーク・ライフ・バランスを推進し働きやすい職場づくりのため労働環境の改善を目指す企業交流セミナーが6日、山形市で開かれました。



県が主催したセミナーには、県内企業の管理職や人事・労務の担当者などおよそ50人が参加しました。

セミナーでははじめに、新潟県の企業経営者でワーク・ライフ・バランスコンサルタントの佐藤ユウキさんが講演。佐藤さんは、「社員に長く働いてもらい、効率的に採用ができてパフォーマンスを上げてもらうためにワーク・ライフ・バランスがある」と説明しました。そのうえで、「いきなり制度を大幅に変えることは難しいため、業務の整理などできるところから進めていくことが大切だ」と話しました。





佐藤ユウキさん「誰が休んでもすぐサポートに入れるように属人的な仕事を限りなくゼロにする。もちろんゼロにできない分野もある。まずできる一口サイズのことをやる。ワーク・ライフ・バランスにすぐつながらなくてもそれが下敷きになっていく」続いて、県内企業の先進事例として米沢市の建設業・後藤組の取り組みが紹介され、自社開発のアプリなどを駆使して去年1年間における社員一人当たりの労働時間を前の年に対し56時間削減することに成功した実績などが報告されました。後藤組 軽部理恵さん「私たちも勉強する時間があったので一時的に残業時間が増えたりもしたが最終的には右肩下がりで減少している。仮に6年前の仕事のやり方に明日から戻ってくださいと言われたとすると正直嫌だなと思うぐらい仕事のやり方は楽になった」その後参加者たちは互いの労働環境の課題と改善案について意見を交わしていました。