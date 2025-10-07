お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（41)が6日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。自身のビジュアルの異変を嘆いた。

冒頭、「言いたくないけど言わなあかんから言っとく」と切り出した濱家。先日アップしたコンビYouTube動画の自身が「むちゃくちゃハゲてて。もうなんか、ほんまに（フットボールアワーの）岩尾さんぐらいハゲてたんですよ」といい「一番ハゲてる瞬間をスクショしてYouTubeグループライン“こんなハゲとったらアップする前に止めろや”ってジョークも込みみたいなメッセージ送ったんすよ」と説明。「誰も反応せえへん。それあかんと思うわ」と嘆いた。

コンビの作家を担当する人物が反応したというが「次の日の、だいぶ遅い反応で。しかも“失礼しました”だけやった。俺がほんまにハゲでキレてるみたいになってるやん」「俺がハゲてもハゲさせへんのがお前らの仕事やろ！」と怒りながら山内健司と薄毛のボケツッコミの応酬で盛り上がった。

番組終盤にも再び薄毛が話題に。濱家は「奥さんからもYouTube の動画止めてまでこれ大丈夫なん？って写メ送られてきた」と告白。山内が「コンプラ的に…」とボケる中、スタッフたちは大爆笑だった。