6日、自民党本部に次々と届いていたのは高市新総裁の就任を祝う花。また、都内の菓子店では…。



（菓子店代表）

「『祝誕生 新総裁さなえちゃん紅白まんじゅう』が10月4日の総裁選の結果をうけてデザインを決めた商品になります」



高市早苗新総裁の就任を祝った「まんじゅう」を新たに販売するということです。



女性初の自民党総裁誕生から3日。経済面でも、早くも”高市効果”が出始めています。7日朝の東京株式市場で日経平均株価は、6日の史上最高値4万8150円を上回り、一時4万8500円を超えて取引時間中の史上最高値を新たに更新。高市総裁が掲げる”積極財政路線”が経済にプラスに働くとの見方が広がり、株価は上昇傾向が続いています。





そして7日、高市総裁は党の新たな執行部を正式に発足し、新体制が始動しました。（自民党 高市 早苗 総裁）「今の暮らし、そして未来への不安を何とか希望と夢に変えていきたいなと。ご指導お力添えをお願い申し上げます」党運営の要となる幹事長には麻生派に所属するベテラン鈴木俊一氏。政調会長には、総裁選で戦った小林鷹之氏。総務会長には有村治子氏。選挙対策委員長には古屋圭司氏。そして副総裁には総裁選 勝利の立役者となった麻生氏を起用しました。また、旧安倍派の萩生田光一・元政調会長を幹事長代行に起用。いわゆる「裏金問題」で収支報告書に不記載があった議員が問題が発覚した後党幹部に起用されるのは初となります。党の4役は7日午前に会見を開き、「物価高対策が喫緊の課題」と話しました。（自民党 小林 鷹之 政調会長）「まずは目の前の物価高・関税から国民の暮らしと雇用を守り抜いていく。物価高の対策を党を挙げて責任ある形でアウトプットしていきたい」新総裁のもと、どのような経済政策がとられるのでしょうか？高市総裁は総裁選の期間中から、「積極財政」をベースとした経済政策に注力する姿勢を示していましたが…。”総裁の側近”ともいえる幹事長には元財務大臣で”緊縮財政派”の鈴木俊一氏が就任。経済政策について「高市総裁とどのようにコミュニケーションを取るのか」と問われた鈴木幹事長は…。（自民党 鈴木 俊一 幹事長）「積極財政と財政規律は対極に置かれるものではない。積極財政派の方も日本の国の成長分野につながるモノ。日本の将来の飯のタネになる所に投資をしなければ成長は無い積極財政派の方も財政規律を無視していいとは考えていない」「積極財政」と「財政規律重視」それぞれの考えの違いで”対立するものではない”と強調しました。また、高市総裁が”連立の拡大”に意欲を見せる一方で、「公明党との関係性」に陰りがみえるなか、鈴木幹事長は「公明党との連立が基本」と念を押しました。（自民党 鈴木 俊一 幹事長）「斉藤代表からいくつかの懸念が示されているのは承知している。丁寧に説明して懸念を払しょくする中でお互いの信頼関係をさらに深める方向にもっていくことができれば」来週以降に召集されるとみられる臨時国会で、”女性初の総理大臣”に選ばれる見通しの高市総裁。新たな国のリーダーのもと、景気や生活にどのような変化をもたらすのでしょうか。静岡県内の中小企業からは高市新総裁に対する期待と注文が…。ここは自動車部品などを製造する湖西市の富士部品製作所。「トランプ関税」によりアメリカに輸出していた自動車部品の製造をアメリカでの“現地生産”に切り替える企業が増えているといいます。水野社長は「さらに関税が引き上げられることがないようにしてほしい」と訴えます。（富士部品製作所 水野 恵助 社長）「（トランプ関税が）15％から20％、25％になっていくと、そういった現地化がさらに加速するのではないかと思いますので。われわれみたいな会社が競争力をつけてやっていけるかが課題になると思います」また、中小企業にとって苦しいのが“賃上げ”です。すでに従業員の賃上げを行っているといいますが働き手を確保するためにも「さらなる賃上げができるよう抜本的な支援」を求めています。（富士部品製作所 水野 恵助 社長）「われわれ中小企業としては従業員の生活があるので、そこを守るために物価高にどう追従していくか。これから先ずっと続くのかという不安もあるので、税制の改定もあると聞いているので、そういったところに期待したい」日経平均株価の上昇について「新総裁への期待の高さがあらわれている」と話すのは静岡経済研究所の恒友さん、一方で「長期的な目線での経済政策が示されるのか」が重要だといいます。（静岡経済研究所 恒友 仁 専務理事）「アベノミクスを想起させるような話が多いが、財政拡張と一言で言っても確かに短期的には景気を刺激して景気を良くする効果はあるが。県民の生活が不安なく豊かになっていくのかは本当に短いスパンでは分からないところがある。今後県民にとっても足腰の入った景気の対策、経済の対策が打たれるのかどうか、そこはよく見ていく必要があると思います」そして、衆参ともに少数与党での政権運営が求められるなか、”新たな連立”をめぐる動きが水面下で本格化しています。6日は麻生氏と国民民主党の榛葉幹事長も面会していて、”今後の連携”についての協議が行われたとみられます。また、おととい5日、高市総裁と国民民主党の玉木代表が都内で面会していたとの一部報道も…。7日午後、取材に応じた玉木代表は…。（国民民主党 玉木代表）「会った覚えはないですね。いちいち一つ一つ誰と会ったか、何を語ったかは差し控えたい」自民党との連立については「公明党との連立が続くのかを注視したい」と話しました。（国民民主党 玉木代表）「連立の話、うちが仮に入っても、公明党さんがいなければ過半数に足らないよね。去年の12月の3党の合意を守っていただけるか。これが実現できれば党間の信頼関係も醸成されてきますから、情勢の度合いの情勢に応じて、連携の在り方やパターンも様々な可能性が広がってくる。いずれにしてもまずは自公がどうなるかを見定めたい」「経済政策」を第一に掲げる高市新総裁によって、われわれの暮らしがどう変化するのか。その手腕に国民の期待が寄せられています。