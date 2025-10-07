俳優の佐藤隆太（45）が7日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演。NEWSの加藤シゲアキ（38）から撮影現場にした驚きの差し入れを明かされる場面があった。

この日はこの日スタートする、自身が主演する同局新ドラマ「新東京水上警察」の宣伝のため、NEWSの加藤シゲアキ、女優の山下美月とともに出演。撮影現場への差し入れについて話が及ぶ中、加藤は「何を差し入れするかって、やっぱり面白い。センスが。でも、初めてでした、隆太さんの差し入れは」と告白。「古着、自分の服」と明かした。

スタジオから「ええー！」「自分の服を家から？」と驚きの声が上がる中、佐藤は「やっぱり差し入れって、ずっと続けているとネタが尽きてくるというか。いろいろと探しても“あ、これおいしいよね”とか、“食べたことある”って、もう初めてって、どんな差し入れを持って行ったら、驚かれるかなっていろいろと考えた時に、僕、洋服とか凄く好きなので、いっぱいあるんですよ。で、例えば、現場の若いADさんとかがそういう現場着だったり、部屋着とかだったら着替えるかなっていうのがいっぱいたまったタイミングで、ダンボールに詰めて、何箱も持って行って。で、衣装部のチームの方にラック借りて、バーッてかけて。“好きなの持ってってください”みたいな。1回試しにやったら、みんなが凄い喜んでくれて、“またやってください”みたいなことも言ってくれたりして。で、たまにやってるんですけど」と話すと、スタジオも「楽しい」「何それ！」「凄い」と大盛り上がり。

澤部が「お2人はもらったり？」と聞くと、佐藤は「2人が着られるような…」と謙そん。加藤は「スタッフさんにあげた方がいいかなと思って、僕はあれだったんですけど」と話すと、山下は「めっちゃかわいくてTシャツとか欲しかったんですけど、隆太さんが着てるものを私が着てたら、また変な憶測とかが…めちゃくちゃ欲しかったんですけど」と苦笑した。

加藤は「200着ぐらい。フリーマーケット状態。定期的にやってるんで、別の作品でもらった方が、今回のドラマの監督になって、10年ぐらい前だから、その人のLINEのアイコンが、その時もらった隆太さんの服だったんですよ」とエピソードを披露すると、佐藤も「僕も初めて今回知って。ずっとアイコンにしてくれてて」と喜んだ。