ド軍レジェンド左腕、不安定なブルペン陣の“隠れた名武器”に　地区シリーズ突破へ「重要なポイントとなる」

地区シリーズ突破へ、カーショーが隠れた武器となるか(C)Getty Images

まさに“弱点”を突かれてしまった。ドジャースは現地時間10月6日に行われたフィリーズとの地区シリーズ第2戦で4−3と辛勝したが、9回は3点リードの中でブレーク・トライネンが登板し、2点適時打を浴びて1点差まで詰め寄られた。

【動画】これぞクローザー！佐々木朗希がしびれる場面で見事に抑えたシーン

最終的には佐々木朗希が9回二死一、三塁で登板してなんとか逃げ切ったが、ブルペン陣の不安定さは拭えない。デーブ・ロバーツ監督の起用法にも疑問の声が上がっている。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、ドジャースの課題であるブルペン陣について、地区シリーズのロースターに今季限りで現役引退を表明したクレイトン・カーショーが入っていることに言及。

ロバーツ監督はカーショーをリリーフで起用することを明言しているが、「カーショーはまさにドジャースにとって重要な役割を担う。全盛期は過ぎているかもしれないが、依然として重要な場面でストライクを投げ、プレッシャーにも屈しない投球を期待できる。フィリーズにはブライス・ハーパーとカイル・シュワバーという2人の最も危険な打者がいるため、左利きのカーショーが重要なポイントとなる」と伝えた。