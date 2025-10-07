マギー、高級ドイツ車『アウディ e-tron GT』を試乗「かっけぇなぁ〜」「どんな車でもカッコよく似合ってしまう」
モデルのマギー（33）が6日、自身のインスタグラムを更新。高級ドイツ車『アウディ』との“2ショット”を公開した。
【写真】「かっけぇなぁ〜」高級ドイツ車『アウディ e-tron GT』を試乗したマギー
マギーは「Audi e-tron GT 試乗してきたよ〜 リアのデザインがけっこう好き！」とつづり、渋めカラーの高級電気自動車の前でクールにポージングをした写真を複数枚アップしている。
白のミニ丈ワンピにチェックシャツ、黒縁メガネを合わせたスタイリングで美脚をさり気なく披露し、一層洗練された雰囲気を漂わせていた。
この投稿に「女神様」「かっけぇなぁ〜マギーちゃん」「どんな車でもカッコよく似合ってしまうmaggy反則や」「車とマギーの組み合わせ好き」などの声が寄せられている。
