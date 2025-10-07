¸µ¥Æ¥ìÄ«¡¦ÂçÌÚÍ¥µª¤µ¤ó¡¡¥Ï¥ï¥¤°Ü½»¤òÊó¹ð¡¡¶ÐÌ³Àè¤Î¸½ÃÏ»Ò²ñ¼Ò¤Ë½Ð¸þ¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡Ä¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂçÌÚÍ¥µª¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶ÐÌ³Àè¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ø¤Î½Ð¸þ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ø°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌÚ¤µ¤ó¤Ï21Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤òÂà¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¡ÖÎáÏÂ¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤Ë¶ÐÌ³¡£Î¹¹Ô¥¢¥×¥ê¤Î¹Êó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥ï¥¤»Ò²ñ¼ÒAloha7¤Ø½Ð¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ÎáÏÂ¥È¥é¥Ù¥ë¤ËÅ¾¿¦¤·¤Æ¡¢Ìó4Ç¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î10·î¤è¤ê²ÈÂ²¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö²ÈÂ²4¿Í¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î³¤³°À¸³è¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¤é¡Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤Þ¤¿¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀ÷¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤½÷¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢1½µ´Ö¤â¤·¤¿¤é¿¿¤Ã¹õ¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¡ÖAloha¡Á¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£