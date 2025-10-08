TOHOシネマズ 大井町が2026年3月新オープン ─ ドルビーシネマ、プレミアムシアター、轟音シアター導入の全8スクリーン

東京都品川区の大井町駅前に誕生する大型複合施設「OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）」内に、8スクリーンを備えた「TOHOシネマズ 大井町」が2026年3月28日にオープンする。

8スクリーンのうち3スクリーンに特殊シアターを導入。ドルビーラボラトリーズ社が開発した最新の高品質シアターでる“DolbyCinema(R)️（ドルビーシネマ）”をはじめ、ＴＯＨＯシネマズのハイエンドシアターである“プレミアムシアター”、空気を震わす体感型サウンド・シアターの“轟音シアター”の3種の特殊シアターが楽しめる。

空間の全てが誘う異次元の映画体験 「Dolby Cinema(R)︎（ドルビーシネマ） 」

音響と映像の最新テクノロジーを用いた高品質シアター“ドルビーシネマ”を都内のＴＯＨＯシネマズでは初めて導入します。ドルビーシネマは、驚異的なコントラストと圧倒的な明るさの表現により色鮮やかでリアルな映像を創り出すDolby Vision(R)︎ (ドルビービジョン)と、息をのむほどリアルなサウンドが周りを流れるDolby Atmos(R)︎ (ドルビーアトモス)に、卓越したシアターデザインを組み合わせることで、映画館を最高に魅力的な空間へと変貌させます。

※Dolby、ドルビー、Dolby Cinema, Dolby Atmos, Dolby Vision、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国とまたはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。

ＴＯＨＯシネマズのハイエンドシアター 「プレミアムシアター」

映画館にとって「映像」、「音響」、「座席」は重要な要素であり、これらの本質を追求し、こだわり抜いたのが、ＴＯＨＯシネマズのハイエンドシアターである「プレミアムシアター」です。左右の壁いっぱいに拡大された巨大スクリーン（プレミアムラージフォーマット）、シアター形状に最適化した形でスピーカーをカスタマイズした良質な音響（プレミアムサウンド）、プライベート空間が確保された広々とした座席（プレミアムシート）を兼ね備えたＴＯＨＯシネマズ独自規格の高品質シアターです。

空気を震わす体感型サウンド・シアター 「轟音シアター」

「音の体感・迫力あるサウンド」を意識したシアターです。スピーカーユニットを向かい合わせで駆動させることで通常の1.5倍～2倍のパワーを発揮するアイソバリック方式を採用したサブウーハーをスクリーンの前に設置し、ＴＯＨＯシネマズ以外では体験できない空気を震わせる体感型サウンド・シアターを実現します。

「大井町駅」直結となるTOHOシネマズ 大井町」は2026年3月28日にオープン。