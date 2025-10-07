“残り3カ月”のZEROBASEONE、再契約はあるのか　変わりゆくK-POPプロジェクトグループの運命

契約満了が目前に迫っている人気グループがある。

現在、ワールドツアー「HERE & NOW」を開催中のZEROBASEONE（ゼロベースワン）だ。

オーディション番組『BOYS PLANET』から誕生し、2023年7月にデビューしたZEROBASEONEは、当初の計画どおりであれば活動期間は2年6カ月。つまり、来年1月までのプロジェクトグループだ。

アンコール公演が実施されない限り、今回のワールドツアーがZEROBASEONEとして“最後のステージ”となる見込みだ。

（写真提供＝OSEN）ZEROBASEONE

今年8月、ZEROBASEONEの一部メンバーと所属事務所が活動延長に合意し、詳細の調整に入ったと報じられた。これに対し、所属事務所WAKEONEは「当社はZEROBASEONEの潜在力と成長可能性を高く評価している。そのため、今年初めから各メンバーの所属事務所と活動期間の延長について継続的に協議を行っている」とコメントした。

それだけに、10月3〜5日に行われたソウル公演では、何らかの発表が期待された。しかし、再契約に関する言及はまだない。

再契約する可能性も？

オーディション番組を通じて結成されたプロジェクトグループは、I.O.IやWanna Oneなど、高い人気を誇りながらも予定されたとおりに解散してきた。

その最たる例は、IZ*ONEだろう。

（写真提供＝OSEN）IZ*ONE

IVEのウォニョンとユジン、LE SSERAFIMのチェウォンと宮脇咲良をはじめ、SAY MY NAMEの本田仁美、“ウォーターボムの女神”クォン・ウンビ、『イカゲーム』のチョ・ユリなど、今をときめくスターが所属していたIZ*ONEは、2018年にオーディション番組『PRODUCE 48』を通じて結成された。

もともと活動期間は「2021年4月まで」と定められていたが、解散を惜しむ声は大きく、目前に控えた同年4月21日、韓国のクラウドファンディング・プラットフォーム「wadiz」で「IZ*ONEの再ローンチのための小さな一歩、並行宇宙プロジェクト」という企画が立ち上がった。ファンたちは32億ウォン（約3億2000万円）を集めるなどして、再結成を求めた。

この動きを受けてCJ ENMも交渉に乗り出したが、同年7月、「最近まで各メンバーの所属事務所と多様な可能性を模索しながら話し合いを重ねたものの、最終的には（再結成は）実現しなかった」と発表した。

一方で、当初の予定を覆し、メンバー全員がそろった“完全体”ではないものの、契約を延長して活動を続けているグループもある。

オーディション番組『Girls Planet 999：少女祭典』で誕生したKep1er（ケプラー）だ。2022年1月にデビューし、当初は2024年7月までの2年6カ月の活動期間とされていたが、2024年5月に再契約を発表した。これは、Mnetのオーディション番組出身グループとして初のケースだ。

（写真提供＝OSEN）Kep1er

マシロとカン・イェソが脱退し、9人組から7人組へと再編されたものの、現在も精力的に活動を続けている。

最近では、契約期間を「2年6カ月」と定めない動きも見られる。

今年9月に放送を終えたオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）だ。まだデビュー前だが、その契約期間は「6年」とされている。

（写真提供＝WAKE ONE）ALPHA DRIVE ONE

韓国メディア『ディスパッチ』が9月30日に報じたところによると、「5年間は義務契約期間で、さらに1年間はスペシャル活動期間。『BOYS II PLANET』の参加者たちは、5＋1年、つまり合計6年間をCJ ENM所属として活動しなければならない」という。

これが事実であれば、同じ『BOYS PLANET』シリーズから誕生したZEROBASEONEとALPHA DRIVE ONEでは、活動期間が倍以上も異なることになる。

はたして、活動期間が来年1月に迫るZEROBASEONEは、このまま解散を迎えるのか。それとも再契約という朗報が届くのか。12月20〜21日の香港公演まで続くワールドツアーの行方を、ファンは固唾をのんで見守っている。

（文＝スポーツソウル日本版編集部）