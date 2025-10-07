浜崎あゆみ、黒髪から印象ガラリ “BD partyバージョン”のビジュ話題「最高に可愛い」「これぞまさにあゆ」
【モデルプレス＝2025/10/07】歌手の浜崎あゆみが6日、自身のInstagramを更新。黒髪から印象をガラリと変えた姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】浜崎あゆみ、黒髪から別人級イメチェン
10月2日に誕生日を迎えた浜崎は、自身の誕生日パーティーの様子を公開。「AスタッフがわたしをBD partyバージョンに作り上げてくれました」と金髪ロングのヘアスタイルに、ゴージャスな装飾がほどこされたデニム素材のウエスタンハットを被ったビジュアルを披露した。「ちなみに現在のわたしは黒髪にメガネ、スウェット上下です笑 そんなもんだよ！笑」とパーティー後の様子もお茶目に綴っている。
この投稿に、ファンからは「金髪ロング似合う」「最高に可愛い」「これぞまさにあゆ」「金髪とデニムコーデ似合う」などの反響が殺到している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】浜崎あゆみ、黒髪から別人級イメチェン
◆浜崎あゆみ、誕生日パーティーバージョンのヘアスタイル披露
10月2日に誕生日を迎えた浜崎は、自身の誕生日パーティーの様子を公開。「AスタッフがわたしをBD partyバージョンに作り上げてくれました」と金髪ロングのヘアスタイルに、ゴージャスな装飾がほどこされたデニム素材のウエスタンハットを被ったビジュアルを披露した。「ちなみに現在のわたしは黒髪にメガネ、スウェット上下です笑 そんなもんだよ！笑」とパーティー後の様子もお茶目に綴っている。
◆浜崎あゆみ、金髪ロング姿に反響殺到
この投稿に、ファンからは「金髪ロング似合う」「最高に可愛い」「これぞまさにあゆ」「金髪とデニムコーデ似合う」などの反響が殺到している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】