本田真凜、キツネ耳×美肩全開コーデにファン悶絶「心打たれた」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/10/07】プロフィギュアスケーターで俳優デビューした本田真凜が、10月6日に自身のInstagramを更新。美しい肩を見せたコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】本田真凜、キツネ耳の貴重ショット
本田は「キツネチームでした嬉しい」とつづり、自身が出演し5日に放送された日本テレビ系バラエティ番組「たぬきときつね」のオフショットを投稿。写真にはキツネ耳を付けた本田がキツネを意識した可愛らしいポーズでカメラを見つめる姿が複数収められ、オープンショルダーブラウス姿でまっすぐに伸びた美しい肩のラインを披露している。
この投稿には「可愛すぎる」「心打たれた」「肩のラインが美しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
