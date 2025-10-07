「仮面ライダー」ヒロイン・堀口真帆、手作り弁当持参でピクニック「切り方も詰め方も全てが可愛い」「クオリティ高い」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】女優の堀口真帆が10月6日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を持ってピクニックを楽しむ様子を公開し、話題を呼んでいる。
堀口は「涼しくなってきのでピクニックをしました」と報告。「頑張って早起きして 初めて、サンドウィッチのお弁当を作ってみました」と明かした。花柄のレジャーシートの上に、サンドウィッチやおかずなどを詰めた複数のお弁当箱を並べている。「お料理するのが好きなので 今後作ったものを少しずつ発信できたらいいなと」とコメントした。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「素敵」「切り方も詰め方も全てが可愛い」「クオリティ高い」といったコメントが寄せられている。
堀口は2008年10月10日生まれ、東京都出身。2021年、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）でモデルデビュー。2022年からは、サッカーJリーグ・横浜FCのスタジアムアシスタントMCに就任。グラビア、バラエティ番組など多方面で活躍中。2024年、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に出演した。現在放送中のテレビ朝日系特撮ドラマ「仮面ライダーゼッツ」（毎週日曜あさ9時）でヒロイン・ねむを演じ、注目を集めている。
