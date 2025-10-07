アウトドアも日常も、これひとつ。快適性と収納力のLサイズ【ロゴスパーク】のリュックサックがAmazonに登場中‼
拡張できる、背負える、守れる。万能バックパック【ロゴスパーク】のリュックサックがAmazonに登場!
ロゴスパークのリュックサックは、約H46×W26×D16センチメートル（拡張時22センチメートル）のゆとりあるサイズで、トレッキング・登山・ハイキング・ウォーキングなど、幅広いアクティビティに対応する。
荷物の量に応じて収納スペースを調整できる拡張機能を搭載。フロントにはバンジーコードを備え、ジャケットやタオルなどを素早く固定可能。ショルダーストラップと背面パッドにはクッション性を持たせ、長時間の移動でも快適な背負い心地を提供する。
レインボーポケットには専用レインカバーが付属し、突然の雨にも安心。アウトドアはもちろん、通勤・通学・旅行など日常使いにも適した設計。ブラック・ブルー・レッド・グリーン・ネイビーの5色展開で、シンプルかつ洗練されたデザインは男女問わず使いやすい。
ロゴスパークのLサイズバックパックで、快適なアウトドア＆デイリーライフを。
