Image: Generated with Gemini

編集部やライター界隈ではカメラを所有しているスタッフが多くいます。高価なプロダクトであるからこそ守りたい。また、愛着があるからこそより使いやすくなるようにしたい。そんな思いを叶えるべく、欲しい・買いたいカメラアクセを教えてもらいました。

カメラ用ラッピングクロス

柔らかく、レンズ拭きにもなる保護用の布。45x45cmならフルサイズ＆28-200mmを包めます。小さなバッグにカメラを入れるときに使っていますが便利ですよ。（ライター・武者良太）

フルサイズ用センサークリーナー

ブロワーで取れないゴミの掃除用に。APS-C用のものも使っていますが、センサーサイズに合わせたスワブがついてくるので作業がめっちゃカンタンです。（ライター・武者良太）

K&F CONCEPT センサークリーニング 1,785円 Amazon で見る PR

MagSafeマウントアーム

カメラのシューに取り付けて、MagSafeグッズをくっつけるためのアーム。

スマホはもちろん、ビデオライトやバッテリー、SSDなどMagSafe対応の周辺機器が増えていて、状況に応じて簡単に取り付けられるのが便利です。（編集長代理・金本太郎）

VRIG 三脚マウント 磁気 スマホホルダー Magsafe マウント 2,064円 Amazon で見る PR

くびの負担がZEROフック

リュックとセットで使う重さ軽減アイテム。取材旅行のために購入。（ライター・中川真知子）

ハクバ HAKUBA くびの負担が ZERO フック 2,782円 Amazon で見る PR

カメラストラップ

Image: Peak Design

長さ調整が楽そうだから購入。（ライター・中川真知子）

【国内正規品】Peak Design ピークデザイン スライド ライト 12,320円 Amazon で見る PR

カメラホルダー

取材旅行でずーっとカメラを持ち歩かないといけなかったときに、少しでもカメラの重さを軽減させるために購入。（ライター・中川真知子）

【国内正規品】Peak Design ピークデザイン キャプチャー V3 CP-KP-3 ケルプ 15,400円 Amazon で見る PR

アルカスイス雲台

マンフロットの三脚が壊れたのをきっかけに、アルカスイス雲台を買いました。めっちゃべんり！（ライター・中川真知子）

エアーブロアー

カメラ装備に常駐させてるブロワーをよりコンパクトにしたく。吸引口にフィルターがついてるので、埃っぽい環境でもお守り的に使えるかなと。（ライター・ヤマダユウス型）

VSGO カメラ クリーニング用品 タンブラーエアーブロアー 2,157円 Amazon で見る PR

メモリーカード

ここ数年これしか買ってない。セールでもなんでもないときに2枚買い足しました。これからも買います。（ライター・ヤマダユウス型）

ProGrade Digital SDXC UHS-II V6 0 GOLD 128GB メモリーカード プログレードデジタル 5,280円 Amazon で見る PR

カメラストラップ

斜めがけできて長さ調節もワンタッチのストラップ。デザインはイマイチだけど利便性が高い。（ライター・三浦一紀）

ハクバ 速写ストラップ 2,449円 Amazon で見る PR

携帯ライト

ちょっとこれ欲しい。あんまり定常光は使わないけれど、荷物減らしたいときなどはこれもありかも。（ライター・三浦一紀）