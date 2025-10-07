写真を撮るのがグッと楽しくなる。カメラ本体も喜ぶアクセサリー
編集部やライター界隈ではカメラを所有しているスタッフが多くいます。高価なプロダクトであるからこそ守りたい。また、愛着があるからこそより使いやすくなるようにしたい。そんな思いを叶えるべく、欲しい・買いたいカメラアクセを教えてもらいました。
カメラ用ラッピングクロス
柔らかく、レンズ拭きにもなる保護用の布。45x45cmならフルサイズ＆28-200mmを包めます。小さなバッグにカメラを入れるときに使っていますが便利ですよ。（ライター・武者良太）
フルサイズ用センサークリーナー
ブロワーで取れないゴミの掃除用に。APS-C用のものも使っていますが、センサーサイズに合わせたスワブがついてくるので作業がめっちゃカンタンです。（ライター・武者良太）
MagSafeマウントアーム
カメラのシューに取り付けて、MagSafeグッズをくっつけるためのアーム。
スマホはもちろん、ビデオライトやバッテリー、SSDなどMagSafe対応の周辺機器が増えていて、状況に応じて簡単に取り付けられるのが便利です。（編集長代理・金本太郎）
くびの負担がZEROフック
リュックとセットで使う重さ軽減アイテム。取材旅行のために購入。（ライター・中川真知子）
カメラストラップ
長さ調整が楽そうだから購入。（ライター・中川真知子）
カメラホルダー
取材旅行でずーっとカメラを持ち歩かないといけなかったときに、少しでもカメラの重さを軽減させるために購入。（ライター・中川真知子）
アルカスイス雲台
マンフロットの三脚が壊れたのをきっかけに、アルカスイス雲台を買いました。めっちゃべんり！（ライター・中川真知子）
エアーブロアー
カメラ装備に常駐させてるブロワーをよりコンパクトにしたく。吸引口にフィルターがついてるので、埃っぽい環境でもお守り的に使えるかなと。（ライター・ヤマダユウス型）
メモリーカード
ここ数年これしか買ってない。セールでもなんでもないときに2枚買い足しました。これからも買います。（ライター・ヤマダユウス型）
カメラストラップ
斜めがけできて長さ調節もワンタッチのストラップ。デザインはイマイチだけど利便性が高い。（ライター・三浦一紀）
携帯ライト
ちょっとこれ欲しい。あんまり定常光は使わないけれど、荷物減らしたいときなどはこれもありかも。（ライター・三浦一紀）