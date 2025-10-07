¡Ö¸öÅÄÐÔÌ¤¤é¤·¤¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¿Ê²½¤·¤¿42ºÐ¤Î¡È¹õ¶â¥Ø¥¢¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖºÇ¸ö¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥è¥³¥·¥Þ¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ê42¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¸öÅÄ¤Ï¡ÖÈ±¿§¤òDe-code ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤¢¤Îº¢¤è¤ê¤â¤è¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¸öÅÄÐÔÌ¤¤é¤·¤¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Þ¤µ¤Ëº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤é¤·¤¤È±¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë¶â¿§¤Î¥á¥Ã¥·¥å¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖDE-CODE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤äÊÑÍÆ¡¦³ÐÀÃ¡¦²òÊü¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¡¢¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¹õ¶â¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¸öÅÄÐÔÌ¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¸öÅÄÐÔÌ¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥è¥³¥·¥Þ¡Ä¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¡¼¡¡¤¢¤Îº¢¤ÎÈ±Æ´¤ì¤Æ¤¿¡×¡ÖºÇ¸ö¤Ç¤¹¡ª¹õ¶â¥Ø¥¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Î»þ¤Î¥«¥é¡¼Âç¹¥¤¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¿¿»÷¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂç´¿´î¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£