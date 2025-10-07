経済アナリスト森永康平氏が7日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー」（月〜木曜前8・00）に生出演し、自民党総裁選で選出された高市早苗新総裁（64）を巡る自身の発言が炎上していることを明かした。

4日に行われた自民党総裁選では、高市氏が最有力と目された小泉進次郎農相を決選投票の末に破り、結党70年で初めての女性総裁に就任した。

就任を受けての演説で、高市氏は「馬車馬のように働いていただきます。私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働いて参ります」と、決意の強さを示した。ところが、これを国民への強制と勘違いした人たちからは批判の声も上がっている。森永氏はこの発言について、6日の文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ！」に出演した際、理解する意図の見解を口にしていた。

「あれは高市さんが自分は働きますよというだけの話であって、国民もそうしろと言うんだったら、何で無理強いされるんだよって怒る気持ちも分かるけど、別にそんなことは言ってないと思う」。さらに「逆にあの発言で怒っている人は、高市さんが“総裁になりましたけど、ワークライフバランスを意識して、休み休み、ぼちぼちやりますわ”と言った時に、称賛するんですか？と。“お前ちゃんと働けよ”ってなるだろ？そういう話じゃないの？って言ったら、大炎上しまして」と打ち明けた。

ジャーナリスト須田慎一郎氏は「それで炎上しちゃうんだ。変だね」と疑問を口にした。またパーソナリティー垣花正は、森永氏の意見に同意。「働き方改革にも通じるけど、働きたいという人は働いていいし、特に一国の総理（候補）が、身を粉にして働きたいって、うれしいことじゃないですか？期待すればいいじゃないですか？」と、高市氏の発言に期待感を込めた。

すると、森永氏は「最近は言葉狩りが凄くて、今の“身を粉にする”もダメですよ？」と垣花に指摘。「“粉々になったらかわいそうだろ！”ってなりますし」と理由を説明すると、スタジオから驚きの声が上がっていた。