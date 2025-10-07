◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ブリュワーズ7-3カブス(日本時間7日、アメリカンファミリー・フィールド)

ブリュワーズの怪物新人ジェイコブ・ミジオロウスキー投手の投球が話題となっています。

同点の3回からマウンドに上がったミジオロウスキー投手は、先頭打者のカイル・タッカー選手に対して、いきなり103.4マイル(約166.4キロ)を記録。3球目にはこの日最速の104.3マイル(約167.8キロ)をたたき出すなど、内野ゴロに打ち取ります。

続く4番の鈴木誠也選手にはストレートの四球を与えましたが、5番のイアン・ハップ選手の打席では、89.6マイル(約144.1キロ)のカーブや97.5マイル(約156.9キロ)のスライダーを操り、打者を翻弄。後続を打ち取ります。この日はチェンジアップでも94.0マイル(約151.2キロ)を記録し、変化球も150キロを超えるボールを投じました。

100マイル超えは、なんと31球を記録。平均101.5マイル(約163.3キロ)で、3回57球、1安打、4奪三振、2四球、無失点の投球をみせ、勝利投手となりました。

異次元の投球内容にSNS上は、「100マイル越え連発、まるで怪物だね」「毎回100マイル超えてくるのエグすぎる」「伝説になりそうやな」「マジでストレートが浮いて見える」「もはや人間じゃない…すごすぎ！」「97マイルのスライダーってなんやねん」など驚嘆の言葉が並びました。