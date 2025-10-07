福山雅治が主演し、２０１３年に公開された映画「真夏の方程式」が４日、フジテレビ系「土曜プレミアム」枠で放送された。福山が天才物理学者・湯川学を演じる「ガリレオ」シリーズの劇場版第２作。

美しき海辺の街で男性の変死体が発見され、杏演じる旅館の娘、成実らの過去と秘密が交錯。親戚が経営する旅館で夏休みを過ごすことになった少年・恭平が思わぬ形で事件に巻き込まれ、子供が苦手な湯川と真相に迫っていく。

湯川を「博士」と呼び、触れ合うなかで、成長していく小学生・恭平を演じたのは山崎光（２１）。現在も俳優として活動しており、ネット上では「子役の子可愛すぎて涙。海の中見るシーン良すぎる」「あの子役の子、今も俳優やってるんだー」「子役の演技がいいのよ…」「子役の恭平くん、もう２１歳とかウキみてびっくり」「子役が上手いわ……今、何してるかな……」などの声が。

山崎本人も放送当日の４日、自身のインスタグラムを更新し、「約１２年前の出来事ですが、今でも鮮明に覚えています。出演者の方、撮影スタッフの方々にとっても良くしていただいた楽しい思い出でいっぱいです」などとつづった。

放送を見て、インスタグラムを探してたどりついた人も多いようで、今回の投稿には「再放送見ました。何てかわいい役者さんだろうって、ここに辿り着きました」「こんなに大きくなられて」「２１歳ですか？いまはカッコイイです」などの声が届いている。