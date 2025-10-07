今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題のアイテムや見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は10月7日現在

【写真】オリーブなら”こなれた”コーデに

* * * * * * *

流行のシアーシャツが半額以下に

今回ご紹介したいのはズバリ、ユニクロの「シアーシャツ」です。

毎シーズン、たくさんのアイテムが発売されるユニクロ。トレンドはもちろん、機能性を備えたアイテムを揃えて人気を博しています。

「シアーシャツ」もまさにその一つ。人気の透け感あるシアー素材を使ったユニクロらしい一枚です。

さっそくホームページの商品説明を見てみれば…



写真：ユニクロ公式インスタグラムより

＜軽やかでやや透け感のある素材＞

＜羽織りとしても使えるデザイン＞

＜ブラトップとのスタイリングもおすすめ＞

といった紹介が。

レビューに集まった声

続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。すると…



写真：ユニクロ公式インスタグラムより

「涼しくなって来ましたが、まだ動くと暑くなるのでTシャツに羽織れば丁度良い」

「お洒落に着こなせる。パンツに合わせても着痩せ効果抜群」

「昼は暑く、朝晩涼しい今の季節に1枚持って置くと使い勝手が良い」

「透け感に照れそうだけどコレなら試して見ようと。薄手なので重ね着楽しめそう」

「ずっとこういうのが欲しかったのですが、タイミングが合わず買いそびれて、今回ようやく購入！」

「今の時期暑い日もあってワンピースにふわっと羽織るのにいいと思い大きめを買いました」

との声が。特にトレンド感と使い勝手について、高い評価を受けている様子が伝わってきます。

好評発売中

あらためて、そのユニクロの「シアーシャツ」は1290円まで値下げされて現在販売中です。

流行中のシャツがこの価格、これは絶対に見逃せない…。

カラー展開はオフホワイト、ブラック、オリーブの３色。サイズはXSから3XLまでの7種ですが、お値下げされていることもあり、オンラインショップではちらほらサイズ切れが起きています。

この季節にこそ役立ちそうな「シアーシャツ」。ぜひワードローブに取り入れてみてくださいね。

＜出典・写真＞

・ユニクロ公式オンラインストアおよび公式インスタグラムより