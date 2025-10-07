お笑いコンビ・インパルスの堤下敦さんは10月6日、自身のInstagramを更新。息子と思われる赤ちゃんを抱く姿を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：堤下敦さん公式Instagramより）

お笑いコンビ・インパルスの堤下敦さんは10月6日、自身のInstagramを更新。赤ちゃんを抱く姿を公開しました。

堤下さんは「この写真は今回の衣装でぴーくんと撮ってくださいました　雪見だいふくみたいで可愛いです！」「記念すべき1000投稿目はぴーくんにしましたー！」などとつづり、1枚の写真を投稿。息子でしょうか、赤ちゃんを片手で抱いて笑顔を見せています。顔は隠れていますが、かわいらしさが伝わってきます。

コメントでは「1000投稿目、そして、ぴーくんとの写真　おめでとうございます」「ピーくんぷくぷくかわいい」「なんか、お顔見えなくてもそっくりに感じる　かわいい　すくすく育ってね、楽しみですね」「息子くん、スタンプで隠されているけどきっと可愛いはずよね」「おんなじ顔して撮ったのかな？」との声が寄せられました。

「僕に似てなくてかわいい」

6月17日に、自身のYouTubeで『無事に誕生しました』と題した動画を公開した堤下さん。息子の誕生を報告しています。この時も顔は隠していますが、「とにかく僕に似てなくてかわいいです」と語りました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)