「そっくりに感じる」インパルス堤下、5月誕生の第1子を抱く姿を披露「雪見だいふくみたいで可愛いです！」
「そっくりに感じる」インパルス堤下、5月誕生の第1子を抱く姿を披露「雪見だいふくみたいで可愛いです！」
お笑いコンビ・インパルスの堤下敦さんは10月6日、自身のInstagramを更新。赤ちゃんを抱く姿を公開しました。
【写真】赤ちゃんを抱いて笑顔の堤下敦
「おんなじ顔して撮ったのかな？」堤下さんは「この写真は今回の衣装でぴーくんと撮ってくださいました 雪見だいふくみたいで可愛いです！」「記念すべき1000投稿目はぴーくんにしましたー！」などとつづり、1枚の写真を投稿。息子でしょうか、赤ちゃんを片手で抱いて笑顔を見せています。顔は隠れていますが、かわいらしさが伝わってきます。
コメントでは「1000投稿目、そして、ぴーくんとの写真 おめでとうございます」「ピーくんぷくぷくかわいい」「なんか、お顔見えなくてもそっくりに感じる かわいい すくすく育ってね、楽しみですね」「息子くん、スタンプで隠されているけどきっと可愛いはずよね」「おんなじ顔して撮ったのかな？」との声が寄せられました。
「僕に似てなくてかわいい」6月17日に、自身のYouTubeで『無事に誕生しました』と題した動画を公開した堤下さん。息子の誕生を報告しています。この時も顔は隠していますが、「とにかく僕に似てなくてかわいいです」と語りました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
外部サイト