¥í¥Ã¥Æ¡¦²®Ìîµ®»Ê¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¡Ä¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ÎÂÇ¿Ç¤â¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î°Õ¸þ
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï7Æü¡¢²®Ìîµ®»Ê³°Ìî¼ê¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£²®ÌîÁª¼êËÜ¿Í¤È¤Ï¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î°Õ¸þ¤¬¶¯¤¤»ö¤«¤é¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·ÂàÃÄ¤¹¤ë±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²®Ìî¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤°¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆþÃÄ¤«¤é16Ç¯´Ö¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·Â³¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¤³¤È¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¸µµ¤¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£16Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£