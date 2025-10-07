¡ÈÂçÃ«¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÃË¡É¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö21-0¡×¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï³³¤Ã¤×¤Á¡ÄÂçÉÔ¿¶¤Ë¶»Ãæ¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¡×
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤¬¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜÎÝÂÇ²¦
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 4¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÇÔ¤ì¡¢Ï¢ÇÔ¤Ç³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£º£µ¨ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤«¤éÄ¾¶á20ÂÇÀÊ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¡£56ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÃË¤¬¤³¤³¤Ë¤¤ÆÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éé¤±¤ì¤Ð¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¶¯ÎÏÂÇÀþ¤Î¾å°Ì¤¬ÄÀÌÛ¡£¤Ê¤«¤Ç¤â1ÈÖ¤Î¥¿¡¼¥Ê¡¼¡¢2ÈÖ¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï2»î¹çÌµ°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÏÂçÃ«¤ò¾å²ó¤ë56ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥¥ó¥°¤Ëµ±¤¤¤¿¤¬¡¢¾¡Éé¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¡¢2»î¹ç¤Ç7ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ5»°¿¶¡£½ÐÎÝ¤â1ÅÙ¤À¤±¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢159»î¹çÌÜ¤«¤éÌµ°ÂÂÇ¡£¤³¤ì¤Ç6»î¹ç21ÂÇÀÊ°ÂÂÇ¤¬¤Ê¤¤¡£»î¹ç¸å¤Ë¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤é¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯º£¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯ËÍ¤é¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆËÍ¤é¤Ï¤½¤â¤½¤â¤³¤Î¾ì½ê¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
3勝先取の地区シリーズ。ドジャース・スタジアムに移動し、8日(同9日)に負ければ終戦の第3戦に臨む。このまま終わるわけにはいかない。