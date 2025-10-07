À¾Éð¤Î¾ÍèÃ´¤¦21ºÐ¤Î157¥¥í±¦ÏÓ¡¡ÂÔË¾¤Î1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¡Ö°ì¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Õ¤¤¤Ë¡Ä¡×²ù¤·¤µÎÈ¤ËÈôÌö´ü¤¹
¡¡À¾Éð¤ÎºÇÂ®157¥¥í±¦ÏÓ¡¢¹õÅÄ¾ÌðÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤¬1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º£µ¨¤Î·Ð¸³¤òÍèµ¨5Ç¯ÌÜ¤Ø¤ÎÈôÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢ÄÞ¤ò¸¦¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2022Ç¯¤ËÈ¬¸Í¹©Âç°ì¹â¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¡£Æ±´ü¤Ç¤â¤¢¤ë±©ÅÄ¿µÇ·²ðÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤È¿û°æ¿®ÌéÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤ÎÎ¾º¸ÏÓ¤È¤È¤â¤Ë¾Íè¤ÎÅê¼ê¿Ø¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¹âÂ´¥È¥ê¥ª¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨1·³¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿±©ÅÄ¤È¿û°æ¤ËÂ³¤¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö57¡×¤Ïº£µ¨ÂÔË¾¤Î1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÉñÂæ¤ÏËÜµòÃÏ¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡£3·î30Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤À¤Ã¤¿¡£4ÈÖ¼ê¤Ç1²ó¤òÈï°ÂÂÇ2¤Î1¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤é¡¢ÌîÂ¼¤«¤é»°¿¶¤âÃ¥¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¹õÅÄ¤Î1·³¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï8»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨5¡¦68¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ù¤·¤¤¡×
¡¡¤½¤ì¤¬¡Ö1·³ÄêÃå¡×¤ò¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£1·³¤È2·³¤ò¹Ô¤Íè¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹õÅÄ¤¬¡ÖÊ¬´ôÅÀ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£4·î6Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤À¡£
¡¡¡Ö2¥¢¥¦¥È¤«¤é»Íµå¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Ä¹ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¡ÄÅÀ¤ÎÍ¿¤¨Êý¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÈÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡³¤Ìî¤ò»°¥´¥í¡¢ËÒ¸¶Âç¤ò»°¿¶¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼þÅì¤ÈÃæÂ¼¤òÊâ¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½ïÊý¤Ë2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Åêµå¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°ì¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Õ¤¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¿´»ý¤Á¤âÅêµå¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡ËÂ¿¾¯¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤³¤³¤Ç²¿¤òÅê¤²¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯²ó¤ë¤Ê¡Ù¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬1·³¤À¤È¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¶ì¤¤·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¢¤ë»×¹Í¤¬¹õÅÄ¤ÎÃæ¤Ç²êÀ¸¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¼«Ê¬¤òµÒ´Ñ»ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎã¤¨¤Ð¡Ø¤³¤³¤Ç¤Ï¤³¤ì¤òÅê¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤«¡Ä¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂÀÓ¥¼¥í¤Ç±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤1·³¤Ç¤Ï¡¢Êá¼ê¤Î¥µ¥¤¥óÄÌ¤ê¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥¤¥ó¤Î°Õ¿Þ¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤¹Í¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÛ£Ëæ¤Ê¤Þ¤ÞÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£Æ±»þ¤ËÊá¼ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ©¤Ë¼è¤ëÂç»ö¤µ¤â³Ø¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¼ý³Ï¤âÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£20»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï3¾¡ÌµÇÔ¤Î4¥»¡¼¥Ö¤ÇËÉ¸æÎ¨1¡¦71¤Î¹¥À®ÀÓ¡£21²ó¤Ç20¸Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤¿¤»¤¿¤ê¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊÑ²½µå¤Ç¤â¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤Ï12²ó⅔¤òÅê¤²13»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿1·³¤Ç¤ÎÅêµå¤Ç¤â¼Â¾Ú¤·¤¿¡£¡Ö´Å¤¯¤Ê¤é¤º¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢»°¿¶¤¬¼è¤ì¤ë¡£¥«¥¦¥ó¥È¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿»î¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£³Î¿®¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö1·³¡¢2·³¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¤´¶³Ð¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤Ï¤½¤Î¡Ø¤¢¤ëÄøÅÙ¡Ù¤«¤é¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¼«Ê¬¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤¬¡Ö¼ºÅê¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¡×¤À¡£¼«¤é¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëµå¤ò100¡ó¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤·¤«¤âÊá¼ê¤Î¹½¤¨¤¿¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤¿¤éÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¡ÖÍ×µáÄÌ¤êÅê¤²¤é¤ì¤º¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤«¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¾¯¤·¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤«¡Ä¤½¤ì¤¬°ìÈÖ²ù¤·¤¤¡£¼ºÅê¤Î³ÎÎ¨¤ò¸º¤é¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÊÂÇ¼Ô¤ò¡Ë»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ë³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬¼ç¤À¤Ã¤¿º£µ¨¡¢ÅöÌÌ¤Ï¡Ö»°¿¶¤ò¼è¤ë¡×Åêµå¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Îµå¼ï¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Î3¼ïÎà¡£¡ÖÁ´¤Æ¤Îµå¤ò¥«¥¦¥ó¥Èµå¡¢¤½¤·¤Æ¾¡Ééµå¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¸å¡¢³Î¼Â¤Ë¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµå¤ò´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î´î¤Ó¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¡Ä¤¢¤é¤æ¤ë´¶¾ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Åê¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤ÊÌÜÉ¸¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï¡¢¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ý¤ó¤Ý¤ó¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£½ä¤Ã¤Æ¤¤¿1²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£188¥»¥ó¥Á¡¢85¥¥í¤ÎÂç¤¤ÊÂÎ¤Ë¤ÏÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1·³½é¾¡Íø¡¢¤½¤·¤Æ1·³ÄêÃå¤Ø¡½¡£¹õÅÄ¤Î26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë