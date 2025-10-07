バルサがU-20日本代表の“10番”に熱視線か！ U-20W杯にスカウト派遣と現地報道「ACLで際立つ活躍をした」
バルサが注目するひとりに日本人の名前が挙がった。
スペインの名門バルセロナがチリで開催中のU-20ワールドカップに偵察スタッフを派遣し、将来有望な若手選手の情報収集を行なっているようだ。スペイン紙『Mundo Deportivo』が伝えた。
同紙は「クラブのスカウト陣が主要な世界の若手スターの報告書を収集する」と報じ、大会の注目選手のひとりに、川崎フロンターレのMF大関友翔を挙げた。そして、U-20日本代表で10番を背負う20歳をこう紹介している。
「オオゼキは前回のアジア・チャンピオンズリーグで際立つ活躍をしたアタッカーだ。準決勝のアル・ナスル戦では重要なゴールを挙げ、川崎の決勝進出に貢献した。決勝ではアル・アハリと対戦した」
そのほか、バルセロナは今大会で、ブラジルの左ウイングであるペドリーニョやアルゼンチンのジャンルカ・プレスティアンニなど、各国の有望株を幅広くチェックしていると伝えられている。
大関の名前が挙がったことで、日本の若手選手に対する欧州トップクラブの関心の高さが改めて示された形となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本に大衝撃！」「首位通過なのにフランス、韓国は３位でモロッコなのか」GS３連勝の船越ジャパンが16強で欧州２位と激突、日本の“騒然ぶり”を韓国報道「落胆を隠せない」【U-20W杯】
スペインの名門バルセロナがチリで開催中のU-20ワールドカップに偵察スタッフを派遣し、将来有望な若手選手の情報収集を行なっているようだ。スペイン紙『Mundo Deportivo』が伝えた。
同紙は「クラブのスカウト陣が主要な世界の若手スターの報告書を収集する」と報じ、大会の注目選手のひとりに、川崎フロンターレのMF大関友翔を挙げた。そして、U-20日本代表で10番を背負う20歳をこう紹介している。
「オオゼキは前回のアジア・チャンピオンズリーグで際立つ活躍をしたアタッカーだ。準決勝のアル・ナスル戦では重要なゴールを挙げ、川崎の決勝進出に貢献した。決勝ではアル・アハリと対戦した」
そのほか、バルセロナは今大会で、ブラジルの左ウイングであるペドリーニョやアルゼンチンのジャンルカ・プレスティアンニなど、各国の有望株を幅広くチェックしていると伝えられている。
大関の名前が挙がったことで、日本の若手選手に対する欧州トップクラブの関心の高さが改めて示された形となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本に大衝撃！」「首位通過なのにフランス、韓国は３位でモロッコなのか」GS３連勝の船越ジャパンが16強で欧州２位と激突、日本の“騒然ぶり”を韓国報道「落胆を隠せない」【U-20W杯】