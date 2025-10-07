ハローキティの新イベント、六本木＆上海で同時開催→グローバル展開へ【コメントあり】
サンリオは、ハローキティの新イベント「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」を東京・六本木ヒルズ 大屋根プラザにて10月29日から11月14日までの期間限定で開催する。
【画像】モノクロカラーがカワイイ！会場で販売されるハローキティのぬいぐるみ
昨年50周年を迎えたハローキティは、次の55周年に向けて世界中をやさしさでつなぐ「Togetherness」をテーマに活動していく。今年より、ハローキティの誕生日である11月1日を起点に、7日までの1週間をハローキティをきっかけにコミュニケーションが広がる『HELLO KITTY WEEK』として、グローバルに盛り上げていく。
1年目の今年は、トレンドの香り体験を取り入れ、やさしさに包まれながら一緒に過ごす友人や家族、パートナーとさらに仲良くなれる、ピクニックライクなひとときを届ける。
高さ約2メートルのハローキティのフェイス形のゲートを抜けると、ロンドン出身のプロフィールを持つハローキティにちなんだイングリッシュガーデンをイメージした空間と、千鳥格子を基調としたシックなデザインを掛け合わせたフォトジェニックな「ピクニックエリア」が広がる。
「りんごの木」や、ハローキティと写真が撮れる「フォトスペース」、そして「フレグランスエリア」では、その日の気分に合った香りのミニボトルをギフトとして受け取れるなど、心ときめくコンテンツが満載となる。
本イベントは、日本と上海の同時開催の後グローバル展開を予定している。また、「HELLO KITTY MAP」では、“みんなでやさしいことをシェアし合う”デジタルプラットフォームとして、全世界から楽しむことができる。
入場は無料。事前抽選と、先着順の当日受付で入場できる。
■ハローキティからのメッセージ
こんにちは、ハローキティです！
みなさんともっとやさしさでつながることで、もっと素敵な世界になったらいいなと思っています♪
キティの新しいチャレンジをみんなで楽しめたらいいな！
このピクニックガーデンもそのひとつ。
あなたの気分を教えてね。
ぴったりなフレグランスをあげちゃうよ▼（▼＝ハート）
ぜひおしゃれして、遊びにきてね♪
