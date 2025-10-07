NEWSの加藤シゲアキ（38）が7日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演。NEWSの差し入れ事情を明かした。

この日はこの日スタートする同局新ドラマ「新東京水上警察」の宣伝のため、主演の佐藤隆太、女優の山下美月とともに出演。「撮影現場の差し入れが豪華っぽい」というイメージに〇を上げた加藤は「僕で言うと、それぞれもちろんお弁当とかケータリングとかは、もちろんありますし、メンバー同士で差し入れしてくれたり。小山（慶一郎）がプリンの差し入れしてくれたりとか」と明かした。

MCの「ハライチ」澤部佑が「これはNEWSの決まりっていうか」と聞くと、「なんかルールっていうか」と加藤。「なんかもう、そういう流れになってて。小山は特にこれをしてくれるんですよ。何でかっていうと、これをインスタに載せてほしいっていう。インスタのストーリーにこれを載せてもらうのが好きなだけだから。感謝されたい」と暴露した。

他のメンバーがドラマや舞台などをすると、差し入れをし合うことがあるといい、「よくありますね。頼まれたとか、何がいいのとか、もっと軽い肉巻きおにぎりみたいな時もあれば、栄養ドリンクみたいな時もあれば、ちゃんとケータリングの時もあれば」と話した。