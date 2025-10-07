¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û²®Ìîµ®»Ê¤ÎÂàÃÄ¤òÈ¯É½¡Ö¤Þ¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¸µµ¤¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¡×¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î°Õ¸þ¼¨¤¹
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï7Æü¡¢²®Ìîµ®»ÊÁª¼ê¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µåÃÄ¤Ï¡¢¡ÖËÜ¿Í¤È¤Ï¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î°Õ¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·ÂàÃÄ¤¹¤ë±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂàÃÄ¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í16Ç¯ÌÜ39ºÐ¤Î²®ÌîÁª¼ê¤Ïº£µ¨¡¢±¦É¨ÄË¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç³«Ëë¤«¤é½ÐÃÙ¤ì¡£6·î¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢34»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.317¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢9ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£¤·¤«¤·1·³¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²®ÌîÁª¼ê¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÆþÃÄ¤«¤é16Ç¯´Ö¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·Â³¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ º£¸å¤Î¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¸µµ¤¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£16Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ»»¤Ç¤Ï1146»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.283¡¢1143°ÂÂÇ¡¢49ËÜÎÝÂÇ¡¢320ÂÇÅÀ¡¢260ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é13Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆó·åÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¢ÅðÎÝ²¦¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¥í¥Ã¥Æ¤Î¼ç¼´¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£