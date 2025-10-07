鹿児島県の与論島できのう6日、五穀豊穣と島内の安穏を願う与論十五夜踊りがありました。奄美と沖縄の文化が合わさった独特の踊りが特徴です。

国の重要無形民俗文化財にも指定されている踊り。どんなものなのでしょうか。

与論十五夜踊りは、旧暦の3月、8月、10月の15日に行われます。五穀豊穣や子孫繁栄、島の安穏を願い、島の地主神社に奉納されます。

海を挟んで沖縄を望む与論。琉球や奄美の芸能を取り入れた手踊りや扇の踊りが特徴です。

頭にシュパとよばれる布を巻き、顔を覆い隠すのが特徴の二番組。

そして紙でできた面を被り、大和の能や狂言を取り入れた劇や踊りを披露する1番組が登場します。

三線を弾く江藤善真さん(46)。今回、演者として初めて参加しました。埼玉県出身で、5年前に与論島に移住してきました。

（江藤善真さん）「島にとって一番大事なお祭り。大役を担うので、どうにか頑張りたい」

江藤さんは、三線を弾き、子孫繁栄を願う歌を歌いました。

（江藤善真さん）「460年以上の伝統のあるものの中に加えてもらって、本当に光栄だと思って、それをかみしめながら三線を弾かせてもらった」

（与論十五夜踊り保存会・市村博司 会長）「いかに継続するかが問題。ありがたいことに入ってくれてうれしい。頑張ってほしい」

（記者）「伝統の十五夜踊りを見ようと、会場の地主神社には、多くの観光客や地元の住民が足を運んでいます」

獅子舞や大綱引きでは、観客たちも人も参加。厄払いとして獅子に頭をかまれたり、切れた大綱のわらをたたき合いました。

（東京から）「（子どもが獅子に）かまれて泣いたが、ご利益がある。伝統あるお祭りですごい。熱気も」

最後の演目は、六十節。琉球の踊りカチャーシーを全員で踊って、祭りは締めくくられました。

