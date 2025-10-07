７日の東京株式市場は、前場はリスク選好の地合いだったが、後場に入り半導体関連などに値を消す銘柄が多くなった。ただ、日経平均は小幅ながら高く引けている。



大引けの日経平均株価は前営業日比６円１２銭高の４万７９５０円８８銭と小幅ながら４日続伸。プライム市場の売買高概算は２５億８５２万株、売買代金概算は６兆６０８４億円。値上がり銘柄数は８００、対して値下がり銘柄数は７４７、変わらずは６９銘柄だった。



きょうの東京市場は、前日の米ハイテク株高や外国為替市場でドル高・円安が進んだことなどを受け、朝方は大きく買い優勢でスタートしたものの、その後は漸次利益確定売り圧力が上値を押さえる格好となった。前日に日経平均は高市新総裁誕生を好感し、２０００円を超える大幅上昇をみせていたことで、目先スピード警戒感も拭えなかった。日経平均寄与度の高いハイテク系値がさ株が伸び悩んだことで、日経平均は取引終盤に小幅ながら下げに転じる場面もあったが、引け際の大口買いによってかろうじてプラス圏で着地した。ただ、値上がり銘柄数は８００でプライム市場のほぼ５割を占めるにとどまった。売買代金については引け際に急増する形で６兆６０００億円台と膨らみ、前日のレベルには届かなかったものの高水準だった。



個別では、断トツの売買代金をこなしたアドバンテスト＜6857＞が上昇、売買代金上位のソフトバンクグループ＜9984＞やフジクラ＜5803＞も高い。ＩＨＩ＜7013＞がしっかり、トヨタ自動車＜7203＞が頑強。住友不動産＜8830＞も値を上げた。Ｌｉｎｋ－Ｕグループ＜4446＞はストップ高で値上がり率トップとなり、ネクステージ＜3186＞、サムコ＜6387＞も急騰した。フィックスターズ＜3687＞は活況高。日清紡ホールディングス＜3105＞、日本電波工業＜6779＞も買われた。



半面、ディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞が売りに押され、ＪＸ金属＜5016＞も後場に入り利益確定売りを浴びた。川崎重工業＜7012＞が安く、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が大きく水準を切り下げた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞も冴えない。インターメスティック＜２６２Ａ．Ｔ＞が急落、オイシックス・ラ・大地＜3182＞、アステリア＜3853＞なども大幅安に売り込まれた。



