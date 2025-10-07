メインシナリオ…やや買い優勢、0.6629が最初の関門。9月17日に年初来高値0.6707を付けた後、9月26日には0.6521まで下落した。だが、0.6500割れが回避されると、再び地合いを引き締め、現状、0.6600前後の攻防となっている。目先、買いがやや先行しそうだ。9月30日・10月1日の高値0.6629が最初の関門。同水準を突破すれば、ボリンジャーバンド(θ＝21）の+2σがある0.6682を目指そう。同水準も上抜くようなら、年初来高値の0.6707がターゲットになる。



サブシナリオ･･･売りが先行すれば、一目均衡表の転換線がある0.6575付近に注目したい。同線を割り込むと、9月26日の安値0.6521を試そう。安値更新となれば、節目の0.6500の攻防になる。0.6500を下抜くと、8月27日の安値0.6463を目指すとみる。



