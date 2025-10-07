ENHYPEN、ワールドツアー自身最大動員数を更新中 シンガポール公演ではHEESEUNGの誕生日祝福も
7人組グローバルグループ・ENHYPEN（JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KI）が、3日から5日（現地時間）の3日間にわたって、シンガポール室内体育館で『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’』（以下『WALK THE LINE』）を開催した。
【ライブ写真】幻想的…！どの瞬間でも美しいENHYPEN
同グループはこれまでの成長物語を盛り込んだ計23曲の多彩な舞台で観客を魅了した。「Brought The Heat Back」「FEVER」で幕を開け、「ParadoXXX Invasion」と「Future Perfect (Pass the MIC)」でパワフルなエネルギーを発散し、「Fatal Trouble」「Bite Me」では濃度の濃いダークファンタジーを披露した。また、清涼感たっぷりの「Your Eyes Only」、ダンディーな雰囲気の「Loose」、夢幻さを加えた「Moonstruck」などで幅広い音楽スペクトラムを誇り、“パフォーマンスキング”らしい目を離す隙もない公演を完成した。
ENGENE（ファンネーム）は、ENHYPENの情熱的なステージに爆発的な歓声と力強い韓国語の合唱で応えた。特に、HEESEUNGの誕生日を前に、祝福の歌を歌うENGENEの真心のこもったハーモニーは、感動的なものだった。
公演の最後にメンバーは「3日間送ってくれた愛と応援が本当に特別に感じられた。皆さんが送ってくれたエネルギーが大きいほど、僕たちはそれだけステージでより大きな情熱で応えたい」として「一緒に長い旅程を楽しんでくれて心より感謝している」と感想を伝えた。
ENHYPENは2024年10月、韓国・高陽総合運動場の主競技場を皮切りに、日本、アジア、北米、欧州など全世界のスタジアムとドームなど大型公演場を中心にワールドツアーを続けてきた。18都市で計29回にわたる公演は、オフラインの観客だけで64万6000人を動員。ENHYPEN歴代ワールドツアーの中で最も多い累積観客数となる。14都市で売り切れを記録し、海外アーティストの中でデビュー後最速（4年7ヶ月）で日本スタジアム公演を実施するなど、大きな成果を上げた。
ENHYPENは24日から26日にわたって、韓国・ソウル松坡区オリンピック公園KSPO DOMEのアンコールコンサートで『WALK THE LINE』のフィナーレを飾る。
