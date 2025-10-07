◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ドジャース4-3フィリーズ(日本時間7日、シチズンズ・バンク・パーク)

佐々木朗希投手が9回2アウト1、3塁と一本出ればサヨナラ負けも見える試合展開で登板し、無失点で試合を締め2セーブ目を上げました。

ルーキーイヤー初期は先発として試合に出場していた佐々木投手ですが、故障し復帰後の9月からはリリーフに転向。ポストシーズンではクローザーの役割も果たすなど、激動の1年を迎えています。

好投した試合後、会見に登場した佐々木投手。

今日の9回からの登板について、「前回登板よりは時間があったので、準備は出来てましたし、マウンドにいってちゃんとストライクが取れる準備ができていたかなと思うので良かったなと思います」とコメント。

チームはリーグ優勝決定シリーズ進出に王手。自身の心情については、「先発ピッチャーが毎回すごいいいピッチングをしてくれるので、僕が出来ることは、その状態で試合を締めるか、次のピッチャーに繋ぐことだと思うので、しっかりいい準備をして、マウンドに行くことだけを考えています」と答えました。

1点差2アウト1、3塁という場面での登板には「とにかくストライクゾーンに投げること。自分でカウント悪くして、真っ直ぐだけの状態を作らないように、そういうことだけ心がけて投げました」と振り返りました。

9回呼ばれなかった心境、ピンチでのマウンドに上がる覚悟について問われると、「右が続くのはわかっていたので、そういう判断もあるのかなと思っていた。ただ打順上位にいったらいくかもしれないということは言われていたので、そこに関しては気持ちの準備は出来てましたし、いざ行くってなった時は打たれてもしょうがないかなというか、割り切って自分で自滅せずに挑んで、それだけかなと思います」と冷静に振り返りました。