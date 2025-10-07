◇MLB ポストシーズン NLDS第2戦 ドジャース 4-3 フィリーズ(日本時間7日、シチズンズ・バンク・パーク)

第2戦でもフィリーズに勝利し、リーグチャンピオンシップシリーズ進出まであと1勝としたドジャース。その試合、勝敗を左右する9回裏の守備で、内野陣の即興ビッグプレーが飛び出す一幕がありました。

ドジャースは9回裏を迎えた時点で4-1と3点リード。ところがその回からマウンドにあがったブレーク・トライネン投手が、いきなり3連打で2失点し、なおノーアウト2塁のピンチを招きます。続いてアレックス・ベシア投手が登板し、対峙した一人目の打者ブライソン・ストット選手が送りバントを三塁方向へ転がしました。

すると三塁手のマックス・マンシー選手が猛チャージをかけ捕球。即座に三塁へ送球すると、三塁ベースへカバーに入ったムーキー・ベッツ選手が2塁ランナーをタッチアウトにしました。

これで一時ピンチを脱したドジャース。ただベシア投手は、その直後にヒットを許しピンチを拡大させたことから、このワンプレーが成功しなければ同点となっていたところでした。

そのビッグプレーについてロバーツ監督はその時の状況をこう説明。「あれは即興プレーでした。私は『ストットがバントをする。そしてバントがうまい』とムーキーに言い、マックスには積極的にチャージするよう、また再度ムーキーに『三塁で走者をアウトにするんだ』と伝えました」と語りました。

そして「彼らはそれを完璧に実行した。あの瞬間、試合に勝つ流れをつかんだ」と絶賛し、重要なプレーだったことも言及しました。

またフレディ・フリーマン選手もこの好プレーに貢献したベッツ選手を称賛。「(昨季の外野から)ポジションを変えて、ムーキーが今年やったような一流レベルで行うことが、どれほど難しいかを皆さんに理解してもらいたい」と指摘すると「そして数週間前、ある状況でああいうプレーをすることについて話し合っていました。あのプレーに自信を持っていたのです。すべてが完璧だったということです」とチームメートのプレーを誇りました。