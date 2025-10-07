ロッテは７日、荻野貴司外野手（３９）が今季限りで退団すると発表した。この日は石川歩投手（３７）の退団も発表されており、功労者２選手が相次いでチームを去る決断を下した。

６位に終わり、吉井監督が辞任。来季はサブロー新監督の就任が発表されているが、再びチームに激震が走った。

荻野は球団側と話し合う中で、コーチ就任の打診も受けたが、現役続行の思いが強く、これを固辞した。

荻野は昨季シーズン後から右膝の不調を訴え、今季は治療とリハビリに専念。６月１３日のイースタン楽天戦で実戦復帰したが、若手外野手の台頭もあり、入団後初めて１軍昇格はなかった。２軍で３４試合に出場、打率・３１７だった。

荻野は０９年ドラフト１位でトヨタ自動車からロッテ入り。度重なる故障と闘いながら、俊足巧打でチームに貢献。２１年には１４３試合に出場し最多安打、盗塁王のタイトルを獲得した。

球団は引退試合の実施など、１６年間在籍した功労者へ花道を用意する考えも伝えたが、本人の強い意思を尊重。退団が決まった。

球団を通じて「今シーズンをもちましてマリーンズのユニホームを脱ぐこととなりました。入団から１６年間、応援していただいたファンの皆様、そして、ここまでサポートし続けて下さったスタッフ、関係者の方々、心より感謝申し上げます。今後のことはまだ分かりませんが、またグラウンドで元気にプレーをしている姿を皆様にお見せできることを願っています。１６年間、本当にありがとうございました！」とコメントした。

石川歩は入団から３年連続２桁勝利を飾るなど、エースとして活躍。２３年は開幕投手に内定していたが、右肩痛のため回避。シーズン終了後の１０月２４日に右肩の骨棘の切除と後方関節包の切開を行い、関節唇のクリーニング手術を受けた。２４年は育成契約を経て支配下選手に復帰し３勝を挙げたが、今季は１軍登板はなかった。通算７９勝６６敗。

球団は話し合いを重ねコーチ就任を打診し、その場合、引退試合の実施などで花道を飾る場を用意したが、本人に現役続行の思いが強く、退団することとなった。石川は「１２年間本当にありがとうございました。関わっていただいた全ての方に感謝の気持ちしかありません。これからもマウンドで投げていきたいと思いますので引き続き、見守ってください」と球団を通じてコメントした。