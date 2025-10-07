元テレビ朝日アナウンサーの大木優紀氏（44）が7日、インスタグラムを更新。ハワイ移住を明かした。

大木氏は21年末にテレ朝を退社した大木さんは現在、旅行会社「令和トラベル」に転職。「ハワイ子会社Aloha7へ出向することになりました 令和トラベルに転職して、約4年、さらなる挑戦の機会をいただき、この10月より家族でハワイに引っ越すことになりました」と発表した。

「実は、今夜の便での出発で、今まさにギリギリの戦いをしております ハワイは、日本人の海外旅行のふるさと コロナ禍後、日本人の観光客が回復しておりませんが、唯一無二のその魅力を伝えるべく、ハワイからの発信も強めていく予定です」と宣言。

そして「家族4人、はじめての海外生活でどうなることやら…ではありますが、現地の様子またご報告させていただきます 染まりやすい女ですので、1週間もしたら真っ黒に日焼けして『Aloha〜』なんて言っているかもしれません」と締めくくった。

千葉県出身の大木氏は慶大経済学部卒業後の03年にテレビ朝日へアナウンサーとして入社。10年5月に年上の一般男性と結婚を発表。13年5月に第1子女児、15年12月に第2子男児を出産。21年12月、テレビ朝日を退社。ビビる大木ははとこにあたる。