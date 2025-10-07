路上で下半身を露出した疑いで、10月4日に逮捕されたSTARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルグループ、Aぇ！groupの草間リチャード敬太が6日に書類送検の後、釈放された。草間は警察署の前で深々と頭を下げ、涙ながらに謝罪の言葉を口にした。

草間の逮捕を受け、メディアは緊急対応に追われた。

「逮捕の翌日、5日に放送された『ザ! 鉄腕! DASH!!』（日本テレビ系）では、草間さんが出演していたため内容が差し替えられました。さらに、Aぇ！groupが広告のイメージキャラクターに起用されていた『パルティ』の公式サイトではグループの画像やCM動画が削除されるなど、影響が出ています。草間さんは活動休止を発表しており、事件の余波は当分続くものと見られます」（スポーツ紙記者）

X上ではグループの今後を憂慮する声も聞かれる。特に年末の『NHK紅白歌合戦』に言及する声が並ぶ。

《本当は、Aぇ! group出そうだなーと僕は思ってた。1組空いてしまったなーどうしよう？》

《Aぇ! groupの紅白出場は確定的だっただけに…》

《Aぇ！groupはコレで紅白の無期限永久追放になるのかな? 残り4人が不憫だよ…》

こうした声が聞かれる理由を放送作家が指摘する。

「Aぇ！groupは2024年5月にメジャーデビューしました。旧ジャニーズ事務所（現STARTO ENTERTAINMENT）創業者の故・ジャニー喜多川氏の性加害問題を受け、NHKは所属グループの『紅白』での起用を見合わせてきましたが、今年解禁されれば出場の有力候補としてAぇ! groupの名前もあがっていたんです」

『紅白』の出場者発表は、例年11月の中旬に行われる。選考ではヒット曲の存在はもとより、NHKへの貢献度なども加味される。

「Aぇ!groupは、2025年2月にリリースされたファーストアルバム『D.N.A』がオリコン初登場1位を記録しました。さらに同月にはNHKの音楽番組『うたコン』に出演しており、NHKにとってSTARTO ENTERTAINMENTの所属タレントの出演解禁となるきっかけとなりました。さらにいえば、2026年前期に放送開始予定のNHK朝の連続テレビ小説『風、薫る』にはAぇ! groupメンバーの佐野晶哉さんも出演予定です。STARTO社の中でNHKにかなり貢献しているといえます。そのため、紅白の出演は確実視されていたのですが、草間さんの事件でこの可能性もほぼ消滅しました」（前出・放送作家）

草間はすでに釈放されたが、この3日間で失ったものはとてつもなく大きいようだ。