東京株式（大引け）＝６円高、終盤値を消すも４日続伸し売買代金は高水準続く 東京株式（大引け）＝６円高、終盤値を消すも４日続伸し売買代金は高水準続く

７日の東京株式市場は、前場はリスク選好の地合いだったが、後場に入り半導体関連などに値を消す銘柄が多くなった。ただ、日経平均は小幅ながら高く引けている。



大引けの日経平均株価は前営業日比６円１２銭高の４万７９５０円８８銭と小幅ながら４日続伸。プライム市場の売買高概算は２５億８５２万株、売買代金概算は６兆６０８４億円。値上がり銘柄数は８００、対して値下がり銘柄数は７４７、変わらずは６９銘柄だった。



きょうの東京市場は、前日の米ハイテク株高や外国為替市場でドル高・円安が進んだことなどを受け、朝方は大きく買い優勢でスタートしたものの、その後は漸次利益確定売り圧力が上値を押さえる格好となった。前日に日経平均は高市新総裁誕生を好感し、２０００円を超える大幅上昇をみせていたことで、目先スピード警戒感も拭えなかった。日経平均寄与度の高いハイテク系値がさ株が伸び悩んだことで、日経平均は取引終盤に小幅ながら下げに転じる場面もあったが、引け際の大口買いによってかろうじてプラス圏で着地した。ただ、値上がり銘柄数は８００でプライム市場のほぼ５割を占めるにとどまった。売買代金については引け際に急増する形で６兆６０００億円台と膨らみ、前日のレベルには届かなかったものの高水準だった。



個別では、断トツの売買代金をこなしたアドバンテスト<6857.T>が上昇、売買代金上位のソフトバンクグループ<9984.T>やフジクラ<5803.T>も高い。ＩＨＩ<7013.T>がしっかり、トヨタ自動車<7203.T>が頑強。住友不動産<8830.T>も値を上げた。Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446.T>はストップ高で値上がり率トップとなり、ネクステージ<3186.T>、サムコ<6387.T>も急騰した。フィックスターズ<3687.T>は活況高。日清紡ホールディングス<3105.T>、日本電波工業<6779.T>も買われた。



半面、ディスコ<6146.T>、レーザーテック<6920.T>が売りに押され、ＪＸ金属<5016.T>も後場に入り利益確定売りを浴びた。川崎重工業<7012.T>が安く、キオクシアホールディングス<285A.T>が大きく水準を切り下げた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>も冴えない。インターメスティック<262A.T>が急落、オイシックス・ラ・大地<3182.T>、アステリア<3853.T>なども大幅安に売り込まれた。



出所：MINKABU PRESS