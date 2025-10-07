総合格闘家の堀口恭司が7日、自身のYouTubeチャンネルを更新。11月22日（日本時間23日）に決まったフライ級12位タギル・ウランベコフ（ロシア）との復帰戦について意気込みを語った。



■対戦相手の実力を評価「5位以内の実力じゃないかと」

堀口は11月のUFCカタール大会で復帰戦が決定したことを報告。「しっかりぶっ飛ばす」、「ベルトをとれるように突っ走るので、まずはこの試合を勝っていきたい」としATTの同門で現フライ級王者のアレッシャンドリ・パントージャ（ブラジル）とのタイトル戦を見据え意気込みを語った。

堀口は当初6月にウランベコフとの復帰戦を予定していたが、練習中のけがで欠場に。負傷については「全然もう何もない。全然大丈夫」だとし、「調子もバッチリなので、しっかりとぶっ倒したい」と万全をアピールした。

対戦相手のウランベコフについては「俺は5位以内の実力なんじゃないかと思っている」と高く評価しており、「身長が高くてリーチがあって打撃もできて寝技もできるレスリングが強い選手」と分析した。

堀口はUFC戦績7勝（2KO）1敗。唯一の黒星は2015年4月に行われた絶対王者デメトリアス・ジョンソン（米国）とのタイトルマッチだった。

2016年11月以来となる復帰戦については「大事だぞとみんな言うけど、俺の中では全部の試合が絶対に落とせないので、同じ気持ちでしっかり勝ちに行こうと思っている」と語り、「しっかり倒してどんどん上に上がって行きたいと思う」と約9年ぶりのUFC復帰に向け腕をぶした。