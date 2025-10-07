

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





50746.10 ボリンジャー:＋3σ(26週)

49965.33 ボリンジャー:＋3σ(13週)

49125.93 ボリンジャー:＋3σ(25日)



47950.88 ★日経平均株価7日終値



47785.44 ボリンジャー:＋2σ(13週)

47624.26 ボリンジャー:＋2σ(25日)

47365.26 ボリンジャー:＋2σ(26週)

46442.49 均衡表転換線(日足)

46122.60 ボリンジャー:＋1σ(25日)

46014.23 6日移動平均線

45605.55 ボリンジャー:＋1σ(13週)

45181.25 均衡表基準線(日足)

45181.25 均衡表転換線(週足)

44932.63 新値三本足陰転値

44620.94 25日移動平均線

43984.43 ボリンジャー:＋1σ(26週)

43425.66 13週移動平均線

43119.28 ボリンジャー:-1σ(25日)

42435.25 均衡表雲上限(日足)

42113.71 75日移動平均線

41617.61 ボリンジャー:-2σ(25日)

41245.77 ボリンジャー:-1σ(13週)

41092.90 均衡表基準線(週足)

40951.37 均衡表雲下限(日足)

40603.59 26週移動平均線

40115.95 ボリンジャー:-3σ(25日)

39326.39 200日移動平均線

39065.87 ボリンジャー:-2σ(13週)

37222.75 ボリンジャー:-1σ(26週)

36885.98 ボリンジャー:-3σ(13週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

35373.07 均衡表雲上限(週足)

33841.91 ボリンジャー:-2σ(26週)

30461.08 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 91.12(前日82.58)

ST.Slow(9日) 74.24(前日53.13)



ST.Fast(13週) 94.82(前日96.42)

ST.Slow(13週) 93.83(前日94.37)



［2025年10月7日］



株探ニュース

