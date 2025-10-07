　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


50746.10　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
49965.33　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
49125.93　　ボリンジャー:＋3σ(25日)

47950.88　　★日経平均株価7日終値

47785.44　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
47624.26　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
47365.26　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
46442.49　　均衡表転換線(日足)
46122.60　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
46014.23　　6日移動平均線
45605.55　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
45181.25　　均衡表基準線(日足)
45181.25　　均衡表転換線(週足)
44932.63　　新値三本足陰転値
44620.94　　25日移動平均線
43984.43　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
43425.66　　13週移動平均線
43119.28　　ボリンジャー:-1σ(25日)
42435.25　　均衡表雲上限(日足)
42113.71　　75日移動平均線
41617.61　　ボリンジャー:-2σ(25日)
41245.77　　ボリンジャー:-1σ(13週)
41092.90　　均衡表基準線(週足)
40951.37　　均衡表雲下限(日足)
40603.59　　26週移動平均線
40115.95　　ボリンジャー:-3σ(25日)
39326.39　　200日移動平均線
39065.87　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37222.75　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36885.98　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
35373.07　　均衡表雲上限(週足)
33841.91　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30461.08　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　91.12(前日82.58)
ST.Slow(9日)　　74.24(前日53.13)

ST.Fast(13週)　 94.82(前日96.42)
ST.Slow(13週)　 93.83(前日94.37)

［2025年10月7日］

株探ニュース