　10月7日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2935銘柄。東証終値比で上昇は1355銘柄、下落は1521銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが109銘柄、値下がりは111銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は35円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5243>　ノート　　　　　　 1573　　+229（ +17.0%）
2位 <1377>　サカタタネ　　　　 4110　　+485（ +13.4%）
3位 <9367>　大東港運　　　　　　870　　 +71（　+8.9%）
4位 <2918>　わらべ日洋　　　　 3200　　+243（　+8.2%）
5位 <4584>　キッズバイオ　　　　260　　 +17（　+7.0%）
6位 <4591>　リボミック　　　　101.9　　+5.9（　+6.1%）
7位 <4593>　ヘリオス　　　　　533.8　 +28.8（　+5.7%）
8位 <4572>　カルナバイオ　　　223.9　　+9.9（　+4.6%）
9位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　　141　　　+6（　+4.4%）
10位 <9253>　スローガン　　　　　917　　 +37（　+4.2%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2153>　Ｅ・ＪＨＤ　　　　 1450　　-282（ -16.3%）
2位 <4848>　フルキャスト　　　 1500　　-245（ -14.0%）
3位 <9936>　王将フード　　　　 3100　　-470（ -13.2%）
4位 <8958>　グロバワン　　　 127300　-13400（　-9.5%）
5位 <7261>　マツダ　　　　　　 1000　 -78.0（　-7.2%）
6位 <5932>　三協立山　　　　　　618　　 -46（　-6.9%）
7位 <2370>　メディネット　　　 36.8　　-2.2（　-5.6%）
8位 <7640>　トップカルチ　　　182.1　　-9.9（　-5.2%）
9位 <5078>　セレ　　　　　　　 6120　　-330（　-5.1%）
10位 <8918>　ランド　　　　　　　9.5　　-0.5（　-5.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7012>　川重　　　　　　10057.5　+120.5（　+1.2%）
2位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　 1353.3　　+7.3（　+0.5%）
3位 <5803>　フジクラ　　　　　15370　　 +80（　+0.5%）
4位 <8267>　イオン　　　　　 1813.1　　+8.6（　+0.5%）
5位 <4151>　協和キリン　　　 2408.8　 +11.3（　+0.5%）
6位 <2802>　味の素　　　　　 4289.9　 +19.9（　+0.5%）
7位 <7211>　三菱自　　　　　　414.9　　+1.9（　+0.5%）
8位 <9009>　京成　　　　　　 1384.5　　+6.0（　+0.4%）
9位 <8830>　住友不　　　　　 7018.1　 +28.1（　+0.4%）
10位 <4543>　テルモ　　　　　 2582.6　 +10.1（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7261>　マツダ　　　　　　 1000　 -78.0（　-7.2%）
2位 <6963>　ローム　　　　　 2322.5　 -17.5（　-0.7%）
3位 <6504>　富士電機　　　　10148.5　 -71.5（　-0.7%）
4位 <3382>　セブン＆アイ　　　 1955　 -12.5（　-0.6%）
5位 <6503>　三菱電　　　　　 3970.9　 -24.1（　-0.6%）
6位 <9532>　大ガス　　　　　 4235.1　 -23.9（　-0.6%）
7位 <9502>　中部電　　　　　 2086.6　 -11.4（　-0.5%）
8位 <7269>　スズキ　　　　　 2277.9　 -12.1（　-0.5%）
9位 <7201>　日産自　　　　　　382.6　　-2.0（　-0.5%）
10位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1640　　-8.0（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

