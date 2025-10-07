[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1355銘柄・下落1521銘柄（東証終値比）
10月7日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2935銘柄。東証終値比で上昇は1355銘柄、下落は1521銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが109銘柄、値下がりは111銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は35円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5243> ノート 1573 +229（ +17.0%）
2位 <1377> サカタタネ 4110 +485（ +13.4%）
3位 <9367> 大東港運 870 +71（ +8.9%）
4位 <2918> わらべ日洋 3200 +243（ +8.2%）
5位 <4584> キッズバイオ 260 +17（ +7.0%）
6位 <4591> リボミック 101.9 +5.9（ +6.1%）
7位 <4593> ヘリオス 533.8 +28.8（ +5.7%）
8位 <4572> カルナバイオ 223.9 +9.9（ +4.6%）
9位 <4833> Ｄｅｆコン 141 +6（ +4.4%）
10位 <9253> スローガン 917 +37（ +4.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2153> Ｅ・ＪＨＤ 1450 -282（ -16.3%）
2位 <4848> フルキャスト 1500 -245（ -14.0%）
3位 <9936> 王将フード 3100 -470（ -13.2%）
4位 <8958> グロバワン 127300 -13400（ -9.5%）
5位 <7261> マツダ 1000 -78.0（ -7.2%）
6位 <5932> 三協立山 618 -46（ -6.9%）
7位 <2370> メディネット 36.8 -2.2（ -5.6%）
8位 <7640> トップカルチ 182.1 -9.9（ -5.2%）
9位 <5078> セレ 6120 -330（ -5.1%）
10位 <8918> ランド 9.5 -0.5（ -5.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7012> 川重 10057.5 +120.5（ +1.2%）
2位 <3092> ＺＯＺＯ 1353.3 +7.3（ +0.5%）
3位 <5803> フジクラ 15370 +80（ +0.5%）
4位 <8267> イオン 1813.1 +8.6（ +0.5%）
5位 <4151> 協和キリン 2408.8 +11.3（ +0.5%）
6位 <2802> 味の素 4289.9 +19.9（ +0.5%）
7位 <7211> 三菱自 414.9 +1.9（ +0.5%）
8位 <9009> 京成 1384.5 +6.0（ +0.4%）
9位 <8830> 住友不 7018.1 +28.1（ +0.4%）
10位 <4543> テルモ 2582.6 +10.1（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7261> マツダ 1000 -78.0（ -7.2%）
2位 <6963> ローム 2322.5 -17.5（ -0.7%）
3位 <6504> 富士電機 10148.5 -71.5（ -0.7%）
4位 <3382> セブン＆アイ 1955 -12.5（ -0.6%）
5位 <6503> 三菱電 3970.9 -24.1（ -0.6%）
6位 <9532> 大ガス 4235.1 -23.9（ -0.6%）
7位 <9502> 中部電 2086.6 -11.4（ -0.5%）
8位 <7269> スズキ 2277.9 -12.1（ -0.5%）
9位 <7201> 日産自 382.6 -2.0（ -0.5%）
10位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1640 -8.0（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5243> ノート 1573 +229（ +17.0%）
2位 <1377> サカタタネ 4110 +485（ +13.4%）
3位 <9367> 大東港運 870 +71（ +8.9%）
4位 <2918> わらべ日洋 3200 +243（ +8.2%）
5位 <4584> キッズバイオ 260 +17（ +7.0%）
6位 <4591> リボミック 101.9 +5.9（ +6.1%）
7位 <4593> ヘリオス 533.8 +28.8（ +5.7%）
8位 <4572> カルナバイオ 223.9 +9.9（ +4.6%）
9位 <4833> Ｄｅｆコン 141 +6（ +4.4%）
10位 <9253> スローガン 917 +37（ +4.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2153> Ｅ・ＪＨＤ 1450 -282（ -16.3%）
2位 <4848> フルキャスト 1500 -245（ -14.0%）
3位 <9936> 王将フード 3100 -470（ -13.2%）
4位 <8958> グロバワン 127300 -13400（ -9.5%）
5位 <7261> マツダ 1000 -78.0（ -7.2%）
6位 <5932> 三協立山 618 -46（ -6.9%）
7位 <2370> メディネット 36.8 -2.2（ -5.6%）
8位 <7640> トップカルチ 182.1 -9.9（ -5.2%）
9位 <5078> セレ 6120 -330（ -5.1%）
10位 <8918> ランド 9.5 -0.5（ -5.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7012> 川重 10057.5 +120.5（ +1.2%）
2位 <3092> ＺＯＺＯ 1353.3 +7.3（ +0.5%）
3位 <5803> フジクラ 15370 +80（ +0.5%）
4位 <8267> イオン 1813.1 +8.6（ +0.5%）
5位 <4151> 協和キリン 2408.8 +11.3（ +0.5%）
6位 <2802> 味の素 4289.9 +19.9（ +0.5%）
7位 <7211> 三菱自 414.9 +1.9（ +0.5%）
8位 <9009> 京成 1384.5 +6.0（ +0.4%）
9位 <8830> 住友不 7018.1 +28.1（ +0.4%）
10位 <4543> テルモ 2582.6 +10.1（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7261> マツダ 1000 -78.0（ -7.2%）
2位 <6963> ローム 2322.5 -17.5（ -0.7%）
3位 <6504> 富士電機 10148.5 -71.5（ -0.7%）
4位 <3382> セブン＆アイ 1955 -12.5（ -0.6%）
5位 <6503> 三菱電 3970.9 -24.1（ -0.6%）
6位 <9532> 大ガス 4235.1 -23.9（ -0.6%）
7位 <9502> 中部電 2086.6 -11.4（ -0.5%）
8位 <7269> スズキ 2277.9 -12.1（ -0.5%）
9位 <7201> 日産自 382.6 -2.0（ -0.5%）
10位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1640 -8.0（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース