乃木坂46川崎桜、ミニスカのディズニーコーデ披露「スタイル完璧」「彼女感すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/07】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が、10月6日に自身のInstagramを更新。ミニスカートの私服姿を披露して反響を呼んでいる。
【写真】乃木坂46川崎桜、ミニスカ美脚際立つディズニーコーデ
川崎は「麻辣味のポップコーンとミルクティー味のクレームブリュレチュロス、どっちも美味しすぎて1口ごとに美味しすぎるねって言ってた笑」とつづり、東京ディズニーシーでのショットを投稿。ポップコーンを笑顔で頬張りながらチェックのアウターに白いミニスカート、ハイソックス姿でスラリと伸びた美しい脚のラインを披露している。
この投稿には「楽しんでて可愛い」「スタイル完璧」「綺麗な立ち姿」「彼女感すごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46川崎桜、ミニスカ美脚際立つディズニーコーデ
◆川崎桜、東京ディズニーシーでの私服コーデを披露
川崎は「麻辣味のポップコーンとミルクティー味のクレームブリュレチュロス、どっちも美味しすぎて1口ごとに美味しすぎるねって言ってた笑」とつづり、東京ディズニーシーでのショットを投稿。ポップコーンを笑顔で頬張りながらチェックのアウターに白いミニスカート、ハイソックス姿でスラリと伸びた美しい脚のラインを披露している。
◆川崎桜、美脚際立つ私服コーデに反響
この投稿には「楽しんでて可愛い」「スタイル完璧」「綺麗な立ち姿」「彼女感すごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】