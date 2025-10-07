打率.429のベテランがハッスルプレーで負傷

米大リーグのドジャースは6日（日本時間7日）、敵地フィラデルフィアで行われたフィリーズとの地区シリーズ第2戦に4-3で勝利し2連勝。あと1勝でリーグ優勝決定シリーズ進出が決まる。ただ試合後には気になる情報も。好調のベテラン、ミゲル・ロハス内野手が足を痛めたというのだ。

地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のドジャース番ジャック・ハリス記者が、自身のXで伝えたもの。「デーブ・ロバーツ監督いわく、あの三塁へのダイビングプレーでミゲル・ロハスのハムストリングが張ってしまったという。明日どうなるか状態を確認する予定。現時点では、その日の様子しだいで出場可能な状態とみられている」と投稿した。

ロハスはこの試合、「7番・三塁」で先発したものの、7回1死一、三塁の打席で代打にマンシーを送られていた。その直前の守備、2死一、二塁でボームの三ゴロを処理した際に、封殺を狙って三塁に頭から飛び込むハッスルプレー。この際に足を痛めたような様子を見せていた。

今季のポストシーズンでロハスは4試合に出場し打率.429、出塁率.500と好調を続けてきた。怪我の状態はシリーズの行方にも影響を与えそうだ。



（THE ANSWER編集部）