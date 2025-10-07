西川貴教、万博閉幕10・13〜14の働き方が「タイムリー過ぎ」と話題 “ワークライフバランス”に言及
アーティストの西川貴教（55）が6日、自身のXを更新し、「ワークワイフバランス」に言及した。
【画像】タイムリー過ぎ… 西川貴教が「ワークライフバランス」に言及
自民党の高市早苗新総裁が、4日の選出時に「私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて、働いて、働いてまいります」と呼びかけ、話題を集めたばかり。
西川は、大阪・関西万博の「閉幕イベント」（10月13日）に出演が決まっている。さらに翌14日には、沖縄・糸満市で「ワーク・ライフ・バランス シンポジウム 2025」のトークセッションに登壇予定。「特別ゲストに西川貴教さんを迎え働きやすい職場環境づくりについてトークセッション」と予告されている。
その働き方について、西川は「あくまで私個人は中小企業の代表であり、労働基準法の対象外ですので前日に大阪・関西万博最終日のパフォーマンスがありますが、終演後すぐに沖縄に伺います！働いて働いて働いて働いて働きます！」と、絵文字を交えてつづった。
ファンからは「タイムリー過ぎてびっくりしました」「タイミング的に面白い！」「ほんとその通りです！」「沢山働いて、しっかり休んで、身体には充分にお気をつけください」など、多数の声が届いている。
