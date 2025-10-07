観月ありさ、「親友」松岡昌宏との2ショット披露にファン歓喜「ナースのお仕事ー!!」「大好きなお2人」「いいコンビ」
俳優・歌手の観月ありさ（48）が5日、自身のインスタグラムを更新。元TOKIOの松岡昌宏（48）との2ショットを披露した。
【写真】「ナースのお仕事ー!!」「いいコンビ」親友・松岡昌宏との2ショット披露の観月ありさ
松岡は、同日放送されたMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』秋の2時間スペシャルにゲスト出演。観月はコメントで出演しており「親友・松岡昌宏くんの裏話を暴露しちゃってます」と明かした。
2人は1997年放送のフジテレビ系『ナースのお仕事2』で共演しており、ファンからは「ナースのお仕事ー!!」「ナースのお仕事を見て刺激をもらっていました。またお2人のツーショットが見れるなんて嬉しいです」となつかしむ声のほか、「大好きなお2人」「いいコンビ」「嬉しい」「ステキな関係」「最高」など、さまざまな反響が寄せられた。
