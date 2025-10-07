¡È¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó¡É¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025¡É¥¢¥½¡¼¥Æ¥Ã¥É¡¦¥ß¥Ë¥±¡¼¥
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
2025Ç¯11·î10Æü¤è¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¢¥½¡¼¥Æ¥Ã¥É¡¦¥ß¥Ë¥±¡¼¥¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍÅÀº¡È¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó¡É¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê9¼ïÎà¤Î¥ß¥Ë¥±¡¼¥¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¢¥½¡¼¥Æ¥Ã¥É¡¦¥ß¥Ë¥±¡¼¥¡×
²Á³Ê¡§5,000±ß
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î10Æü(·î)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥¢¥×¥ê
¢¨¥Ñ¡¼¥¯Æþ±à¸å¤Ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¤ß¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥ß¥Ë¥±¡¼¥9¸Ä¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥·¡¼¥È1Ëç
¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¢¥½¡¼¥Æ¥Ã¥É¡¦¥ß¥Ë¥±¡¼¥¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍÅÀº¡È¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó¡É¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ù
ÉÕÂ°¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó¡É¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ú¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó¡Û¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡È¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡£
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¡Û ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥¿¥ë¥È
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥¿¥ë¥È¡£
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ÎÇ»¸ü¤ÊÉ÷Ì£¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
£ ¡Ú¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó¡Û ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡£
¡È¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó¡É¤Î¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤ ¡Ú¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¾ë¡Û¥ß¥ë¥¯¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¾ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£
Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥ß¥ë¥¯¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¡Ú¥ß¥Ã¥¡¼·Á¡Û¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥¹¤È¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Î¥¿¥ë¥È
¥ß¥Ã¥¡¼¥·¥§¥¤¥×¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥¹¤È¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Î¥¿¥ë¥È¡£
2¤Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¦¡Ú¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥¢¥¯¥¢¥¹¥Õ¥£¥¢¡Û¥ß¥ë¥¯¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥¿¥ë¥È
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¢¥¢¥¯¥¢¥¹¥Õ¥£¥¢¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¿¥ë¥È¡£
¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥ß¥ë¥¯¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£
§¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Û ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥à¡¼¥¹¤Î¥±¡¼¥
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥à¡¼¥¹¤Î¥±¡¼¥¡£
Ç»¸ü¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¨ ¡Ú¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó¡Û ¥ì¥â¥ó¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ì¥â¥ó¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡£
¡È¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó¡É¤Î¿å¿§¤ÎË¹»Ò¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
© ¡Ú¥ê¥Ü¥ó¡Û¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥±¡¼¥
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥±¡¼¥¡£
¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¼çÌò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡¢9¼ïÎà¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥Ë¥±¡¼¥¥»¥Ã¥È¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025¡É¥¢¥½¡¼¥Æ¥Ã¥É¡¦¥ß¥Ë¥±¡¼¥¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¤ò¸«¤ë
¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025¡ÉÅ°Äì¥¬¥¤¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
© Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¡È¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó¡É¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025¡É¥¢¥½¡¼¥Æ¥Ã¥É¡¦¥ß¥Ë¥±¡¼¥ appeared first on Dtimes.